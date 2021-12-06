В Музее Москвы откроется выставка "Москва: Проектирование будущего"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выставка "Москва: Проектирование будущего" 17 декабря откроется в Музее Москвы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе музея.

"В год 30-летия Москомархитектуры и Год архитектуры и градостроительства в странах СНГ открывается выставка, которая познакомит зрителей со знаковыми идеями и объектами Москвы, покажет, как сейчас устроено взаимодействие между участниками градостроительного процесса, а также обозначит влияние эпохи и конкретных людей на облик и структуру города. Сочетая профессиональный язык и популярное изложение, экспозиция показывает развитие архитектуры и градостроительства Москвы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что пространство выставки проходит через временной таймлайн прошлого, настоящего и будущего. Это уникальная возможность увидеть, какой бы была Москва, если бы сбылись мечты конструктивистов и осуществился сталинский Генплан.

"История генеральных планов развития Москвы представлена с помощью мультимедийной инсталляции, которая в доступной форме доносит основные концепции, лежавшие в основе сложных градостроительных документов. Своеобразный противовес - раздел "Утопии", представляющий самые смелые идеи преобразования Москвы, зачастую имевшие с реальностью мало общего: среди них автомобильный тоннель под Красной площадью, конкурс на развитие Москвы 1932 года, в том числе предложения Ле Корбюзье, знаменитый "Летающий город" Георгия Крутикова и многое другое", - говорится в сообщении.

Зрители также увидят цикл документальных короткометражных фильмов, сделанных специально для выставки креативной студией "История будущего" Михаила Зыгаря, посвященных развитию дорог, социальной и культурной инфраструктуры, зелени и парков, а также явлениям, которые влияли на развитие города (перенос столицы, обводнение, пожары, юбилеи, Олимпиада-80).

"Для экспозиции Музей Москвы предоставил более 200 объектов - архивные фотографии, негативы, литографии, гравюры и открытки XIX-XX веков, а также карты и планы застройки Москвы с XVII века до 1960-х годов. Часть из них была использована в мультимедийных роликах, а часть представлена на экспозиции. На выставке можно увидеть серию открыток "Москва будущего" 1914 года, фотографии Бориса Томбака, Александра Капустянского, Эммануила Евзерихина и других известных художников и корреспондентов, а также книги из собрания краеведа и историка Петра Васильевича Сытина", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что особое внимание зрителей привлекут сенсорные столы с интерактивными играми. Посетителям будет предложено построить свой идеальный город, подобрать подходящий объект на застроенный участок игрового поля, а также пройти тест на знание различных тем из области градостроительства и архитектуры.