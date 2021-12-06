К 100-летию Петербургской филармонии создали видеоэкскурс "Соло для зала с оркестром"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Мультимедийный видеоэкскурс "Соло для зала с оркестром", созданный к 100-летию Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, представлен в понедельник на пресс-конференции в программе событий предстоящего ХХl международного фестиваля "Площадь искусств". Праздник пройдет 10-26 декабря при участии мировых музыкальных звезд, которые приедут поздравить старейшую концертную организацию России с этой знаменательной датой.

Фильм, рассказывающий о судьбе Большого зала филармонии, с этого понедельника доступен зрителям цифрового видеосервиса Wink в любое время, бесплатно и без регистрации.

"Мы с большим удовольствием работали над фильмом, - поделился впечатлениями молодой режиссер Евгений Попов, снявший картину по сценарию Ольги Радвилович. - Нам разрешили спускать люстры, которые долго висят в Большом зале, и снимать через эти хрусталики, которые столько повидали на своем веку. У нас в фильме было много реконструкций с участием актеров, одетых в исторические костюмы. И когда я оказывался в зале рядом с ними, я сам переносился в далекую эпоху, не замечая ни камеры, ни датчиков пожарной сигнализации". Режиссер надеется, что зрители, как и он, проникнутся духом филармонии как особого места, которое называют храмом музыки.

Видеоэкскурс предлагает зрителям погрузиться в историю о том, как в разное время душу города согревала и спасала музыка. От первого до последнего кадра это путешествие в историю сопровождается отрывками из мировой классики, в том числе и той, которая прозвучала здесь впервые.

Проект реализован при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.