Здание для филиала Эрмитажа в Калуге начнут реставрировать в 2022 году

КАЛУГА, 7 декабря. /ТАСС/. Реставрация исторического здания в Калуге - Дома гражданского губернатора, где разместится филиал Государственного Эрмитажа, начнется в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи главы области Владислава Шапши с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"В следующем году мы начнем реставрацию объекта культурного наследия - Дома гражданского губернатора, где откроется выставочный центр Эрмитажа", - приводит пресс-служба слова Шапши.

По данным пресс-службы, встреча Владислава Шапши с губернатором Александром Бегловым состоялась во вторник в администрации Санкт-Петербурга, обсуждались вопросы делового сотрудничества между регионами. "Сейчас Санкт-Петербург и Калужская область готовят новую дорожную карту по развитию сотрудничества. Документ планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году", - добавили в пресс-службе.

Правительство Калужской области и Государственный Эрмитаж в 2015 году заключили меморандум о намерении открыть в Калуге выставочный центр. Филиал музея будет размещен в Доме гражданского губернатора - здании, которое является объектом культурного наследия. Затраты на реставрационные работы оцениваются в 271 млн рублей.

Дом гражданского губернатора был возведен в 1811 году под руководством автора градостроительного плана застройки Калуги Ивана Ясныгина по проекту петербургского архитектора Андреяна Захарова на Золотой улице, которая сейчас носит имя Карла Маркса. Семья Калужского губернатора Иллариона Бибикова (1831-1837) принимала здесь внуков грузинского царя Ираклия II - Вахтанга и Дмитрия, сосланных в Россию в 1832 году. В годы правления Николая Смирнова (1845-1851) этот дом посещали А. К. Толстой, И. С. Аксаков, Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, а также проезжавшие через город дворяне, которые представлялись губернатору.