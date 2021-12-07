Световое шоу к 800-летию Александра Невского в Петербурге внесли в книгу рекордов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Чудо света. Связь времен", прошедший в Санкт-Петербурге 6 декабря в честь отмечающегося в этом году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, установил рекорд по протяженности световой инсталляции - она составила более 1 км. Достижение зафиксировано в Книге рекордов России, сообщается во вторник на сайте администрации города.

"Северная столица представила грандиозное световизуальное шоу - протяженность инсталляции на исторических стенах Петропавловской крепости составила более 1 км, что стало абсолютным рекордом международного уровня, зафиксированным Книгой рекордов России. Узнаваемые силуэты Петропавловской крепости превратились в огромный экран, на котором предстала история не только [Санкт-Петербурга], но и всей страны", - говорится в сообщении.

Световое шоу "Чудо света" было показано 6 декабря, в день памяти Александра Невского, в формате онлайн и телевизионных трансляций. Они велись на официальном городском туристском портале Visit-petersburg.ru, на национальном просветительском портале Культура.рф, а также на "Пятом канале". Доступ к видеоконтенту получила и аудитория большинства стран мира при поддержке медиаресурсов Министерства иностранных дел РФ и Россотрудничества.

"Информационные сюжеты о мероприятии 6 и 7 декабря идут на международном канале Euronews и на портале National Geographic. В целом трансляцию смогли увидеть жители более 160 стран", - рассказали в администрации, добавив, что охват только российской онлайн-аудитории на различных ресурсах составил около 15 млн человек.

Отмечается, что оригинальная композиция шоу была создана с учетом особенностей географии и архитектуры места проведения. Стены Петропавловской крепости сначала были оцифрованы и переведены в электронную модель, на которой художники нарисовали всю графику. Затем цифровые полотна вывели на реальные стены. Отрисовкой всех картин занимались 30 художников. "Исторические персонажи и события, созданные с помощью инновационных технологий, отразили связь времен, показали город со славным прошлым и устремленный в будущее", - сказано в сообщении.

Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга проводит фестиваль "Чудо света" ежегодно на разных городских площадках. Онлайн-формат был выбран в этом году с учетом действующих противоэпидемических требований, при этом он позволил продемонстрировать самые современные технологии.