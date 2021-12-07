Премьера фильма "Нюрнберг" ожидается осенью 2022 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьера фильма "Нюрнберг" Николая Лебедева, снявшего "Экипаж", "Легенда №17" и другие популярные ленты, планируется осенью следующего года, предположительно в ноябре.

"Еще несколько месяцев потребует работа над картиной. А вот выход планируется позже, потому что к лету выпускать фильм бессмысленно, это мертвый сезон. Я так понимаю, что речь идет скорее об осени, в следующем ноябре, скажем", - сообщил ТАСС во вторник Лебедев.

Сценарий фильма "Нюрнберг" написан по мотивам романа "На веки вечные" юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил более 40 лет изучению Нюрнбергского процесса. В августе сообщалось, что начался монтаж ленты.

"Пока идет работа. Я только что из монтажной примчался. С большим трудом оттуда вырвался, потому что очень много еще работы. Но картина обретает уже черты. Это очень странный, интересный, необычный процесс, как из камня высекают скульптуру - лишнее отсечь, чтобы все сложилось. Но даст бог, буквально через день-два можно, скажем, посмотреть первую вменяемую версию", - добавил режиссер.

Он сообщил, что в феврале ожидается еще одна досъемка: будет сниматься сцена, где действие происходит под водой. "Будет одна досъемка, вероятно зарубежная. Материалов достаточно, просто одна сцена не снята по техническим причинам, потому что действие происходит под водой. Для этого нужен подводный павильон. Я выдаю даже некоторую тайну. Вот это должно сниматься, видимо, в феврале", - пояснил собеседник агентства.

Об участии в фестивалях

Отвечая на вопрос, будет ли фильм участвовать в фестивалях в России и за рубежом, режиссер признался, что никогда не заботился о фестивальных судьбах картин.

"Кино снимается для зрителей. И на самом деле, я подозреваю, что фестивали существуют для того, чтобы все-таки как-то показать фильмы зрителям и как-то продвигать те картины, которые, может быть, зрители могут пропустить, если бы не было звонкого приза", - отметил он. Важнее, добавил режиссер, чтобы картина встретилась со зрителем, нашла с ним общий язык, а зрители - с ней. "Вот это меня очень волнует, чтобы была рождена эмоция в зрительном зале, чтобы картина вызывала и раздумья, и сильные эмоции", - отметил Лебедев.

При этом ему уже написали с фестиваля в США с предложением по показу картины, добавил режиссер.

"Если фестивали заинтересует - замечательно, напишут фестивали. Вот мне написали из Штатов. Но еще раз говорю: я-то знаю, что такое фестиваль. Ну, хорошо, это шикарный зал, допустим, как в Каннах, но один. А вот когда заполняется огромное количество залов по всей стране, и люди смотрят и говорят о картине, и думают о персонаже - вот это здорово. Мне кажется, это самая большая награда. Но если фестивали заинтересуются картиной, я буду очень рад, потому что там тоже зрители. Мне очень хочется, чтобы фильм оказался интересен, важен, близок", - поделился Лебедев.

О фильме

Это лента не только и не столько о Нюрнбергском процессе, сообщил режиссер после закрытого показа фильма о ходе съемок картины "Нюрнберг", который прошел во вторник после круглого слова в Москве, посвященного вопросам развития Калининградской области.

"Это история про то, как люди, пережив огромную катастрофу, пытаются найти силы жить дальше и пытаются найти смысл жизни", - сказал Лебедев. Еще, по его словам, важна социальная тема. "Она касается того, что сейчас стали так перелицовывать историю и говорить о том, что наша страна готовила нападение и т. д. А на Нюрнбергском процессе совершенно четко и очевидно был исследован этот вопрос, в 1945-1946 годах точка была поставлена. Мне кажется, сейчас об этом надо сказать очень громко", - заявил режиссер.

Съемки фильма проходили в том числе в Калининграде. Создатели картины отметили, что со стороны властей города получили всевозможную поддержку. Для съемок перекрывали площадь, пешеходные дороги, даже в какой-то момент погасили свет на мосту, снимали возле здания биржи, которая также раньше служила съемочной площадкой для картин "Судьба человека", "Отец солдата", "Женя, Женечка и Катюша" и др., а также в Калининградском казачьем институте технологий и дизайна.

Лебедев назвал фильм интернациональным, отметив, что российских актеров было даже меньше, чем зарубежных. В фильме снялся и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, сообщил режиссер. "Он заслужил большую роль. Работать с ним было очень интересно. У нас много снималось хороших замечательных людей", - сказал Лебедев.

Главные роли сыграли молодые артисты Сергей Кемпо и Любовь Аксенова. Сергей Безруков исполнил роль главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, Евгений Миронов - главу группы разведчиков. В фильме задействованы артисты из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран.