Одну из последних работ Эль Греко из частной коллекции продали в Лондоне за $1,63 млн

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Одна из последних выдающихся работ испанского художника Эль Греко (1541-1614), остававшихся в частной коллекции, ушла с молотка в Лондоне за £1,23 млн ($1,63 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в аукционном доме Christie’s, который 7 декабря провел аукцион "Искусство старых мастеров" в рамках недели классического искусства.

Речь идет о раннем шедевре художника под названием "Портрет знатного мужчины", созданном в 1570 году. Его оценочная стоимость составляла £800 тыс. - £1,2 млн ($1,06 млн - $1,6 млн). Полотно происходило из собрания венских коллекционеров Юлиуса Пристера (1870-1954) и его жены Камиллы Пристер (1885-1962). В период с 1938 по 1944 год все принадлежавшие им произведения искусства были похищены нацистами и возвращены наследникам законных владельцев лишь в 2015 году.

Топ-лотом сессии стало полотно фламандского живописца Питера Брейгеля Младшего (1564/65-1638) на тему его видения новозаветной истории об избиении младенцев. Картина нашла нового владельца за £2,42 млн ($3,21 млн), превысив среднюю предварительную оценку почти в два раза.

Общая выручка от торговой сессии "Искусство старых мастеров" составила £10,4 млн ($13,8 млн).