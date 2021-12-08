В Оренбурге впервые выставили полотно Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой"

ОРЕНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Картина-подлинник фламандского живописца эпохи Возрождения Питера Пауля Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" из фондов Ирбитского государственного музея изобразительных искусств (Свердловская область) была впервые представлена в среду в Оренбурге.

"Уникальность в том, что это бесспорно полотно Питера Пауля Рубенса. Кроме того, в работе над ним ему помогали его знаменитые ученики - Антонис ван Дейк и Якоб Йорданс. Это один из самых знаковых проектов в деятельности нашего музея, и это полотно самое, наверное, известное на сегодняшний день", - рассказал журналистам генеральный директор Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Сергей Мурзин, отметив, что это первая выставка их учреждения в Оренбурге.

По словам Мурзина, эту работу Рубенса музей Ирбита получил в 1976 году, но полотно долгое время не было востребованным, так как считалось копией знаменитой картины. Подлинность полотна удалось доказать после реставрации в 2012 году. С тех пор музей реализует проект "Возвращение шедевра", выставляя "Кающуюся Марию Магдалину с сестрой Марфой" в различных городах России.

Помимо этой картины Ирбитского музея в залах Оренбургского областного музея изобразительных искусств в течение трех месяцев будут демонстрироваться еще 40 работ эпохи Возрождения. Это графические произведения выдающихся мастеров Голландии, Фландрии, Франции, Англии XVI-XVII веков. В экспозиции, по данным музея, будут представлены гравюры с живописных произведений Рубенса, созданные в его мастерской под непосредственным руководством живописца.