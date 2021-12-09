Мюзикл "Онегин" представят в Театре на Таганке 16 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьерные показы мюзикла "Онегин" состоятся с 16 по 19 декабря на сцене объединенного Театра на Таганке, постановку осуществил трехкратный лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе театра.

"Для нас "Онегин" - далекая канонизированная история, а два столетия назад люди также ждали выхода новой главы романа, это становилось событием, которое долго обсуждали в светском обществе", - привели в пресс-службе высказывания режиссера. Он отмечает, что Пушкин "держал" читателя в напряжении, используя свои приемы, порой, кинематографичного характера, когда, например, во время дуэли останавливается время и целая строфа отводится под рассказ, как насыпается порох в пистолет, как щелкает затвор.

Авторы мюзикла отходят от привычных клише в подаче этой истории, перенеся нарратив романа в современные реалии, отметили в пресс-службе. Зрителю не стоит ждать "образцового" подхода и к сценографии нового мюзикла. Художник-постановщик Анастасия Пугашкина разработала яркие, запоминающиеся декорации, а для героев продумала актуальные сейчас образы из 1970-х.

"Стилистика, в которой написан мюзикл и которой подчинены и декорации, и костюмы, - это инди-рок. Конечно, режиссер хочет оставить Пушкина Пушкиным, а русскую душу русской душой, но в спектакле объединилось немало субкультур. Что-то пришло из хиппи (авторы канадского "Онегина" вдохновлялись культовым мюзиклом "Hair" времен хиппи), что-то взято из цыганской культуры. Мы вовсю используем стиль бохо", - привели в театре слова сценографа и художника по костюмам Пугашкиной.

Она сообщила, что огромный автобус на сцене будет трансформироваться то в фудтрак, то в разводные мосты Петербурга, на фоне которых происходит "вечеринка Midsummer night - своеобразный бал животных из сна Татьяны".

В спектакле заняты Павел Левкин, Максим Маминов, Софико Кардава, Наталья Инькова, Дарья Алыпова, Анастасия Вивденко, Иван Коряковский, Александр Казьмин и другие артисты.