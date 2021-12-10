Музей скульптуры имени Петиных откроется в Оренбурге в бывшей мастерской художников

ОРЕНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Оренбургский областной музей изобразительных искусств откроет 15 декабря в переданном в дар Оренбургской области доме-мастерской скульпторов Петиных Музей скульптуры, сообщил ТАСС в пятницу директор учреждения Юрий Комлев.

"15 декабря мы планируем открытие музея в доме-мастерской Гавриила и Надежды Петиных. Это дата, к которой мы шли достаточно долго. Больше года назад Надежда Гавриловна Петина передала в дар Оренбургской области свое родовое имение, в котором сначала работал ее отец - Гавриил Петин, а потом она. За год мы смогли привести этот дом [в порядок] и создать там атмосферу ее семьи, быта 1940-60-х годов, придать первозданный вид. Естественно провели необходимые ремонтные работы", - сказал он.

Новое подразделение Оренбургского музея ИЗО получило наименование "Музей скульптуры имени Петиных". Как уточнил Комлев, его посетители смогут познакомиться не только с работами Гавриила и Надежды Петиных, но и в целом узнать об этом виде искусства, изучить скульптуры из фондов музея ИЗО, а также принять участие в различных мастер-классах для детей и взрослых. Экспозиция будет сменяемой, уточнил собеседник агентства.

"Мы специально готовили сотрудника, который занимается конкретно этой темой, ведет постоянный диалог в Надеждой Гавриловной. Этот музея сделан при непосредственном участии Надежды Гавриловны", - добавил Комлев.

Заслуженный художник РСФСР Надежда Петина, как сообщал ТАСС, ранее приняла решение передать Оренбургской области дом-мастерскую. Объект построил в центре Оренбурга в начале 1940-х годов ее отец, скульптор Гавриил Петин. Вместе с домом в дар музею передали некоторые работы. Среди самых интересных Петина назвала скульптурный портрет Рахманинова, памятник Марине Цветаевой, композицию "Молодая мама".

О династии Петиных

Гавриил Петин - художник-самородок, прошел путь от штукатура, сапожного мастера, самодеятельного скульптора до признанного профессионала. В военные годы он создал памятник "Сталин и Ворошилов на Царицынском фронте", который находился на левом берегу Урала в Зауральной роще Оренбурга, после войны художник выполнил композицию "Партизаны", посвященную героям Гражданской войны, скульптурный портрет Александра Родимцева и другие работы.

Его дочь Надежда Петина первые навыки искусства ваяния приобрела в мастерской своего отца, в 1950-е годы училась в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде. Петина дважды избиралась председателем Оренбургской организации Союза художников (1971, 1978).

Выполненный ею памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю считается визитной карточкой Оренбурга. Ею создана целая галерея портретных изображений русских поэтов, музыкантов, художников, прославивших свой край земляков. Работы Петиной украшают улицы многих городов России, а также собрания сочинений ведущих художественных музеев страны, в том числе Третьяковской галереи.