Эрмитаж представил выставку работ важнейших представителей модной фотографии XX-XXI веков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в Главном штабе экспозицию об истории модной фотографии, на которой представлены работы почти двух десятков культовых авторов, в числе которых - Ирвин Пенн, Хельмут Ньютон, Херб Ритц.

"Это классика не просто модной фотографии, это классика вообще фотографии XX-XXI веков. Здесь и Ирвин Пенн, и Ричард Аведон, и другие - два десятка невероятных имен, - сказал журналистам куратор выставки, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков. - Мы захотели эти работы показать как некую квинтэссенцию красоты, стиля, моды, достоинства. <…> Это такой "код человечества", который мы хотим сохранить в вечности. То есть, если бы мы улетели на Марс, мы взяли бы эти снимки с собой".

Фотографии для выставки предоставлены Фондом Still Art, который управляет на сегодняшний день самым масштабным в России собранием западной модной фотографии XX-XXI вв. "Эрмитаж много занимается историей костюма (то есть модой) и любит делать выставки фотографии. Сегодня эти течения сошлись с помощью прекрасной коллекции и очень тщательного отбора знаковых образов", - привели в пресс-службе музея слова его генерального директора Михаила Пиотровского.

"Мы решили всю эту выставку построить в виде такой космической станции, которая готова к взлету. Мы ее собрали из специального пластика, изготовленного намеренно для этого зала. Нам показалось очень интересным, что все работы, когда они висят на полукруге, они все видны", - отметил Озерков. Экспозиция выстроена таким образом, что между фотографиями возникает множество разных перекличек - хронологических, личностных, тематических. Среди персонажей в объективе - супермодели Наталья Водянова, Кейт Мосс, Клаудиа Шиффер, модельеры Коко Шанель, Жан-Поль Готье и Карл Лагерфельд и многие другие знаменитые представители мира моды.

"Каждый из отпечатков имеет свою историю. Они куплены в фондах, на аукционах, у владельцев, часто - у фотографов. У них есть тираж, у них есть номер по тиражу, это официальные отпечатки", - подчеркнул Озерков. Самая ранняя из представленных работ - классический авторский отпечаток 1939 года "Корсет Mainbocher" Хорста П. Хорста, который считается ярким символом Европы между двумя мировыми войнами и своего рода точкой отсчета истории модной индустрии.

Выставка "Красота и стиль. История модной фотографии из собрания Фонда Still Art" подготовлена в рамках проекта "Эрмитаж 20/21". Ее открытие стало частью программы Дней Эрмитажа, ежегодно проводимых в честь покровительницы музея святой Екатерины. Экспозиция будет доступна по 13 марта 2022 года.