В "Современнике" пройдет вечер памяти Валентина Гафта

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вечер памяти актера театра и кино, театрального режиссера, поэта и писателя, народного артиста РСФСР Валентина Гафта (1935-2020), ушедшего из жизни год назад, пройдет в понедельник в Московском театре "Современник", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Валентин Гафт служил в "Современнике" с 1969 года по 2020 год. "Артист редкой индивидуальности, парадоксальный поэт, необычайной щедрости душа, Валентин Иосифович всегда был центром общего притяжения. Он умел дружить, согревая своим теплом, умел быть непримиримым и категоричным", - отмечают в театре.

На вечере под названием "Жил-был я: вечер памяти Валентина Гафта", который пройдет на Основной сцене "Современника", соберутся близкие, друзья и коллеги Гафта, те, кому посчастливилось с ним работать. Во встрече примут участие вдова артиста Ольга Остроумова, Лия Ахеджакова, Марина Неелова, Александр Калягин, Геннадий Хазанов, Елена Камбурова, Александр Розенбаум, Александр Филиппенко, Александр Ширвиндт, Алена Бабенко, Елена Яковлева. Они поделятся воспоминаниями об актере. Будет звучать любимая музыка Гафта, его любимые стихи.

Режиссерами выступили Марина Брусникина и Сергей Сотников, художник - Николай Симонов.

Актер, режиссер, писатель, поэт

Среди наиболее известных театральных ролей Гафта - Городничий в "Ревизоре" по комедии Николая Гоголя, Хиггинс в "Пигмалионе" по пьесе Бернарда Шоу, Рахлин в "Коте домашней средней пушистости" по пьесе Владимира Войновича и Григория Горина.

В 2001 году на сцене "Современника" состоялся режиссерский дебют Гафта: вместе с Игорем Квашой и Александром Назаровым он возобновил спектакль "Балалайкин и Ко" по роману Михаила Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия", где как и в постановке Георгия Товстоногова 1973 года он исполнил в новой версии роль Глумова. В 2017 году там же Валентин Гафт поставил пьесу драматурга Тани Котляревска "Кто такая Эзра Паунд?".

Дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Многим зрителям он запомнился яркими ролями в остросоциальных кинокартинах Эльдара Рязанова "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя". В общей сложности фильмография Гафта насчитывает более 100 ролей в различных фильмах и сериалах. Актер занимался также озвучиванием мультипликационных фильмов. Принимал участие в записи более 20 радиоспектаклей.

Гафт также известен как писатель и поэт, особенно популярны созданные им эпиграммы. Автор книг "Я постепенно познаю…", "Жизнь - театр", "Сад забытых воспоминаний", "Красные фонари", "Мостовая" и других.

Лауреат театральной премии К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства, премии "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12", премии имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" и премии "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены".

Валентин Гафт умер 12 декабря 2020 года на 86-м году жизни.