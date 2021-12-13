Представительница России на "Детском Евровидении" прибыла в Париж

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Певица Таня Меженцева и российская делегация прибыли в Париж для участия в международном конкурсе "Детское Евровидение", финал которого состоится 19 декабря. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой юной артистки.

"Команда России во главе с Таней Меженцевой уже в Париже", - сказали в пресс-службе.

В российской делегации также сообщили, что из-за сложной эпидемической обстановки Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отменить традиционную церемонию открытия конкурса "Детское Евровидение". "Сегодня в Париже пройдут в дистанционном формате жеребьевка порядка выступления участников конкурса и жеребьевка подарков, в результате которой станет известно какой стране Таня будет дарить национальный подарок, и какая страна - Тане", - рассказали в академии.

Кроме того, в связи со строгими мерами безопасности свободное перемещение участников конкурса ограничено: можно лишь посещать специально отведенные для конкурса площадки, а в свободное от репетиций и других активностей время - находиться только на территории своего отеля. Все участники и организаторы конкурса имеют сертификаты о вакцинации, а также проходят обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус каждые 24 часа, обязаны соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены и масочный режим. Любое нарушение правил может привести к штрафам и дисквалификации участников, уточнили в команде.

Одиннадцатилетняя певица будет представлять Россию с песней Mon ami, которую она написала в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян и композитором Alex Davia (Александром Брашовяном).

Проголосовать за понравившуюся песню конкурса можно будет на официальном сайте junioreurovision.tv. Первый этап голосования стартует 17 декабря в 22:00 мск и продлится до начала шоу 19 декабря в 18:00 мск. Второй этап голосования состоится после выступления последнего участника и продлится 15 минут. По правилам "Детского Евровидения" Россия может голосовать за своего участника. В России шоу будет транслировать телеканал "Карусель".

О конкурсе

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.