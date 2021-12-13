Российское движение школьников представит первый детский иммерсивный мюзикл

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьерные показы первого детского иммерсивного мюзикла Zumer пройдут 15 и 16 декабря в пространстве Artplay в Москве. Об этом сообщила в понедельник исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева на пресс-конференции в ТАСС.

"В среду премьера нашего детского мюзикла Zumer. Это первое иммерсивное детское шоу", - подчеркнула она. Создатели мюзикла отказались раскрыть подробности формата.

В постановке задействованы активисты РДШ. "В очных просмотрах приняли участие более 700 детей, 75 ребят из 27 регионов России приехали 7 декабря в Москву для репетиций", - рассказала Плещева.

По сюжету мальчик Сергей очень увлечен компьютерными играми и другими виртуальными развлечениями, прогуливает школу и не слушает родителей. Однажды он скачивает приложение Zumer, где создает свой виртуальный аватар, который обретает физическую форму. Виртуальные проблемы становятся реальными, героям предстоит решить их, чтобы вернуться в реальную жизнь. "Основная мысль, которую мы закладываем в этот мюзикл, - это необходимость ценить свое время", - пояснил режиссер Сергей Хацкевич.

Спектакль создавался в сжатые сроки - всего за три месяца. Над ним работали 10 финалистов Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters, сообщил директор АНО ArtMasters Борислав Володин. Композитором мюзикла выступила победитель ArtMasters Junior этого года Лина Иванова, соавторами песен - Виктория Рожкова и Ольга Зыкина. Главную песню написал продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

"Мне кажется главным то, что дали ребятам проявить себя. Лично при мне подростки шесть часов провели на репетиции, не отвлекаясь, никуда не уходя. Меня поразило, что они так вовлечены, их понимание того, что они занимаются творчеством", - поделился композитор.