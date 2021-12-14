Фестиваль "Школа.Студия.Мастерская" открылся в Петербурге в формате творческой лаборатории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Четвертый фестиваль "Школа.Студия.Мастерская" открылся во вторник в Санкт-Петербурге в формате творческой лаборатории. Заявленная тема встречи, которая продлится до 21 декабря, - "Петербург - Петроград - Ленинград - Петербург" на основе творческого наследия выдающихся драматургов этого города разных столетий.

Все участники фестиваля - ученики художественного руководителя театра "Мастерская", заслуженного деятеля искусств России Григория Козлова. И уже в первый день его студенты показали эскиз спектакля "Белые ночи" по Федору Достоевскому. Актер театра "Мастерская" Игорь Клычков вынес на суд зрителей спектакль "Записки сумасшедшего" по прозе Николая Гоголя.

"Основная задача фестиваля - собрать в одной афише тех, кто заинтересован в непрерывном обучении, открытии и познании новых имен, форм, приемов, техник, смыслов. Здесь встретились режиссеры, прошедшие одну школу, объединившиеся в студию единомышленники, живущие по принципу мастерской", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

По замыслу организаторов, сочетание ленинградской-петербургской театральной школы с произведениями литераторов северной столицы - от Достоевского до Володина - позволяет протянуть непрерывную нить художественной, эстетической, этической связей времен.

Участники

В работе над эскизами спектаклей принимают участие Антон Безъязыков (Кемерово), Егор Чернышов (Киров), петербуржцы Руслан Кудашов, Максим Фомин, Сергей Агафонов, Елена Левина. Также в рамках офф-программы студенты IV курса режиссерской мастерской Григория Козлова в РГИСИ покажут эскизы спектаклей по прозе второй половины XX - начала XXI веков.

В образовательной программе - лекция театроведа Павла Руднева "Почему возникает режиссерский театр и зачем можно переосмыслять классику?". Историк театра Алексей Бартошевич выступит с лекцией о пьесах Шекспира, не востребованных сегодняшним театром, причинах, по которым эти пьесы не востребованы, и причинах, по которым они не утрачивают своей актуальности.

Впервые в программу фестиваля включен курс йоги для мастеров сцены. Йогические практики подобраны в рамках методологии работы актера над ролью в контексте входа в образ и выхода из образа. Эта методология базируется на открытиях Константина Станиславского в части техники отделения актера как психологической и физической личности от той личности, которую он воплощает в театре и в кино.