Народному артисту РФ Лебедеву в день 100-летия вручили знак "За заслуги перед Москвой"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, один из старейших артистов Москвы, ветеран Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Лебедев в среду отмечает 100-летний юбилей. С этой круглой датой его поздравили коллеги на торжественной церемонии в Театре имени Моссовета, где он служит 71 год, также юбиляру вручили знак отличия "За заслуги перед Москвой", передает корреспондент ТАСС.

Награду юбиляру вручил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. "У Николая Сергеевича есть самое высокое звание творческое нашей страны - народного артиста. Это заслуженно. У города Москвы есть свои высшие награды. Уважаемый Николай Сергеевич, указом мэра Москвы вы награждены знаком отличия - подчеркиваю, это высший знак отличия нашего города - "За заслуги перед Москвой", - сказал Кибовский.

Художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли в свою очередь отметил остроумие и жизнерадостность юбиляра. "Я желаю вам продолжать оставаться таким", - сказал он.

Сам юбиляр признался, что помолодел благодаря такому празднованию. "Вы даже себе представить не можете, что сегодня для меня сделали. Дай Бог вам всем здоровья! <…> Вы сохранили мою жизнь, не знаю, на сколько. Не знаю, на сколько, но я помолодел", - заявил Лебедев.

"Неимоверное достоинство" - так охарактеризовал жизнь Лебедева народный артист РФ Евгений Стеблов. "Здесь настолько ярко выражены личностные качества, эта личность просвечивалась во всех его ролях", - отметил Стеблов.

Юбиляра поздравили директор театра Алексей Черепнев, артисты Валентина Талызина, Евгений Стеблов, Александр Домогаров, Екатерина Гусева и многие другие коллеги.

Об артисте

Николай Сергеевич Лебедев сегодня является старейшим актером Театра имени Моссовета. Творческий путь он начал в 1939 году на сцене Театра юного зрителя. В апреле 1941 года артиста призвали в армию, и с первых дней войны он оказался на фронте. Лебедев был ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. Прошел шесть концентрационных лагерей и в 1945 году вместе с другими узниками освобожден советскими войсками. После чего продолжил службу в армии, а затем вернулся в ТЮЗ. Поступил в Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе, а по окончании учебы в 1950 году пополнил труппу Театра имени Моссовета, работа в котором стала для артиста главным делом жизни. Здесь он воплотил более 70 разнообразных образов в спектаклях классического и современного репертуара.

Удачно сложилась и кинематографическая карьера артиста. В его послужном списке около 40 работ, среди которых такие любимые миллионами зрителей фильмы, как "Нормандия-Неман", "Ровесник века", "Евдокия", "Синяя тетрадь", "Освобождение", "Выбор цели", "Экипаж" и многие другие.