Выставка "Серебряное ожерелье России" открылась на ВДНХ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Выставка "Серебряное ожерелье России", направленная на повышение туристической привлекательности Северо-Запада России, открылась в Москве на ВДНХ в среду и продлится месяц.

"Выставка, которую мы открываем сегодня, поможет расширить горизонты для путешественников и помочь разнообразить палитру впечатлений, которые они могут получить. Надеюсь, что многие из вас, познакомившись с экспонатами на площади, смогут лично посетить города, которые они символизируют", - заявила заместитель председателя комитета по туризму Москвы Алина Арутюнова.

Арт-объект представляет собой 11 больших "бусин", каждая из которых символизирует отдельный регион Северо-Запада.

"Инсталляция повторяет расположение областей на карте Северо-Запада. Каждая бусинка соответствует положению, которое занимает регион", - пояснила заместитель директора по развитию ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова.

Турмаршрут "Серебряное ожерелье России" - главный туристический проект Северо-Запада. Это федеральный межрегиональный историко-культурный и туристический проект, реализуется с 2015 года при поддержке Минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект объединил все субъекты Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелию и Коми, Ненецкий автономный округ.