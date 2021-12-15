В Москве прошла премьера первого детского иммерсивного мюзикла

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ первого детского иммерсивного мюзикла Zumer ("Зумер") прошел 15 декабря в пространстве Artplay ("Артплей") в Москве. Организаторами проекта является Российского движение школьников, Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, а также Музыкальная академия Игоря Матвиенко "М.А.М.А.".

Участниками мюзикла, а также исполнителями главных ролей стали активисты Российского движения школьников из 27 регионов России. В иммерсивном мюзикле также приняли участие российские артисты, которые исполнили роли взрослых. В частности, это певица Анастасия Стоцкая и певец Родион Газманов.

"Кто-то из вас, наверное, выберет творчество как свою профессию, потому что вы невероятно талантливые, вы очень здорово пели, танцевали, замечательно играли. Кто-то выберет другой путь в жизни, но с вами навсегда останется это ощущение уверенности в своих силах, понимание, что если о чем-то по-настоящему мечтать, чего-то по-настоящему хотеть, и не просто хотеть, а работать ради этого, то все у вас всегда обязательно получится", - сказал школьникам после представления первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По сюжету мальчик Сергей очень увлечен компьютерными играми и другими виртуальными развлечениями, прогуливает школу и не слушает родителей. Однажды он скачивает приложение Zumer, где создает свой виртуальный аватар, который обретает физическую форму. Виртуальные проблемы становятся реальными, героям предстоит решить их, чтобы вернуться в реальную жизнь.

Спектакль создавался в сжатые сроки - всего за три месяца. Над ним работали 10 финалистов Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters, сообщил директор АНО ArtMasters Борислав Володин. Композитором мюзикла выступила победитель ArtMasters Junior этого года Лина Иванова, соавторами песен - Виктория Рожкова и Ольга Зыкина. Главную песню написал продюсер и композитор Игорь Матвиенко.