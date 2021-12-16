Историю градостроительства столицы в фильмах и гравюрах покажут на выставке в Музее Москвы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Выставка "Москва: Проектирование будущего" расскажет гостям Музея Москвы о самых интересных и необычных фактах из истории градостроительства столицы. Для горожан экспозиция, состоящая не только из фотографий, документов, но и короткометражных фильмов, откроется 17 декабря и продлится до середины мая 2022 года.

Выставка познакомит со знаковыми идеями и объектами Москвы, покажет, как сейчас устроено взаимодействие между участниками градостроительного процесса, а также обозначит влияние эпохи и конкретных людей на облик и структуру города. Выставка приурочена к 30-летию Москомархитектуры и 70-летию Института Генплана. "Эти два повода дали нам возможность открыть сегодня выставку "Москва: Проектирование будущего". Это замечательная и содержательная выставка, которая рассказывает о том, как устроен наш город", - сказала журналистам в четверг на презентации выставки директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Пространство выставки проходит через временной таймлайн прошлого, настоящего и будущего. Можно увидеть, какой бы была Москва, если бы сбылись мечты конструктивистов и осуществился сталинский Генплан.

Выставка включает в себя несколько разделов. " В самом начале выставки <...> есть шесть импровизированных кинотеатров, где транслируются ролики, созданные студией "История будущего". Ролики рассказывают о разных сущностях Москвы - "История Земли", "История воды", "История зелени", "Москва светская", - рассказал куратор выставки Дмитрий Ликин. Он добавил, что благодаря им в развлекательной форме можно узнать интересные факты о Москве. Каждый ролик длится от пяти до 15 минут.

Для экспозиции Музей Москвы предоставил более 200 объектов - архивные фотографии, негативы, литографии, гравюры и открытки XIX-XX веков, а также карты и планы застройки Москвы с XVII века до 1960-х годов. Часть из них была использована в мультимедийных роликах, а часть представлена на экспозиции. На выставке можно увидеть серию открыток "Москва будущего" 1914 года, фотографии Бориса Томбака, Александра Капустянского, Эммануила Евзерихина и других известных художников и корреспондентов, а также книги из собрания краеведа и историка Петра Васильевича Сытина.

По словам организаторов, особое внимание зрителей привлекут сенсорные столы с интерактивными играми. Посетителям будет предложено построить свой идеальный город, подобрать подходящие объекты на застроенный участок игрового поля, а также пройти тест на знание различных тем из области градостроительства и архитектуры.