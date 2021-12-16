Сериал по мотивам "Умки" расскажет о культуре северных народов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Студия "Союзмультфильм" работает над анимационным сериалом по мотивам "Умки", который расскажет аудитории об уникальной культуре северных народов, а также будет воспитывать в детях любовь к природе. Об этом в четверг на панельной дискуссии в рамках Конгресса индустрии детских товаров сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Продолжение мультфильма "Умка" о белом медвежонке под названием "Умка на елке" студия выпустила в декабре 2019 года. По словам Слащевой, аудитория позитивно восприняла продолжение истории, на данный момент "Союзмультфильм" работает над новым мультфильмом. "Сериал будет рассказывать о важных ценностях, об уникальной культуре северных народов. <…> Через этот проект мы также воспитываем любовь к природе, к животным, он имеет экологический подтекст", - рассказала Слащева.

Председатель совета директоров подчеркнула, что при создании всех мультфильмов студия учитывает социокультурные тренды, старается наладить диалог со зрителем любой возрастной группы. "Мы создаем популяризацию анимации, которая способна не только развлекать, но и воспитывать, обучать, рассказывать историю нашей страны", - пояснила она.

В 2022 году студия планирует выпустить в прокат полнометражный мультфильм "Суворов: великое путешествие". Изначально премьера должна была состояться в марте, но сейчас рассматривается новая дата, в том числе 1 мая.