Большой театр откроет дополнительную продажу билетов на "Щелкунчика"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Большой театр России с 19 декабря откроет дополнительную продажу билетов на показы балета "Щелкунчик" в декабре и январе. Об этом сообщается на сайте ГАБТ.

"Большой театр объявляет дополнительную предварительную продажу билетов на представления балета "Щелкунчик" в декабре 2021 года и январе 2022 года для тех, кто намерен лично посетить спектакль", - говорится в сообщении.

В театре уточнили, что билеты будут продаваться с 19 декабря в кассах административного здания театра в соответствии с программой, опубликованной на сайте.

Показы "Щелкунчика" начинаются в Большом театре также 19 декабря.