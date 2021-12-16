Сокуров заявил, что заканчивает работу над новым фильмом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Александр Сокуров завершает работу над новым фильмом "Сказка" о Второй мировой войне, создатели готовятся в январе 2022 года предложить его отборочным комиссиям фестивалей. Вместе с тем режиссер затруднился сказать, когда картину смогут увидеть зрители в России.

"То, что я вижу сейчас, это как-то дает силы для того, чтобы приготовиться к выпуску нового фильма, который в январе мы уже сможем предъявить отборочным комиссиям фестивалей. Фильм называется "Сказка", это сказочная история, фантастическая - жанр абсолютно новый для меня - о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, все - выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок", - сказал Сокуров журналистам в четверг.

Режиссер отметил, что картина будет "с очень сложным технологическим исполнением, которого, наверное, пока еще не было". "Будем ждать, как это будет воспринято профессионалами и зрителями", - добавил он. По его словам, творческой команде "удалось создать серьезный, большой фильм", и залогом тому является труд молодых коллег. "[Мы] завершаем работу. Мы готовимся к перезаписи, к сведению звука, - добавил он. - Фильм продлится час двадцать. Первая версия была длиннее, мы ее сократили".

Режиссер не стал раскрывать имена актеров, которые снимались в картине. "Не буду ничего предварять. Там много персонажей и много очень хорошей актерской работы", - отметил он, добавив, что российские актеры в нем не принимали участия.

"Это фильм-копродукция всех тех людей, которые поддерживают меня и помогают мне. Я не решился просить на этот фильм денег у государства", - сказал Сокуров. Он отметил, что картина создается при поддержке частных лиц.

Режиссер затруднился дать ответ на вопрос о том, когда фильм смогут увидеть зрители в России, сказав, что это зависит от многих факторов.

О будущем и соперниках российского кинематографа

Сокуров также отметил, что, по его мнению, наиболее значительные события в кинематографе в ближайшем будущем будут связаны с Россией.

"Мы в России предрасположены к кино, и я считаю, что все самые серьезные, большие кинематографические события в ближайшем времени - с точки зрения мастерства, художественных замыслов, художественного качества - я надеюсь, что будут исходить из России, от моих молодых коллег, от людей моего, наверное, поколения, в том числе тех, кто еще уцелел и что-то делает, - сказал режиссер. - В связи с тем, что мы предрасположены к кино - сначала в Советском Союзе, а теперь уже в России - соперников у нас не будет".