В Театре имени Вахтангова поставили спектакль о Леопольде Сулержицком

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в рамках своего 100-летнего юбилея представит в пятницу премьеру документального спектакля "С художника спросится" о Леопольде Сулержицком - учителе и наставнике Евгения Вахтангова. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Премьера спектакля "С художника спросится" состоится 17 декабря на Симоновской сцене (зал "Амфитеатр") и будет приурочена к 105-летию со дня смерти Л. А. Сулержицкого - уникального человека и педагога", - подчеркнула Кузьмина.

Обратившись к историческим документам, она привела несколько цитат. "Ушел наш учитель", - писал Евгений Богратионович Вахтангов своим ученикам в 1916 году. Своим учителем Сулержицкого (в дружеском кругу - Сулера) называли многие вахтанговцы и мхатовцы. В общении с ним нуждались Лев Толстой, Антон Чехов, Максим Горький. Без Леопольда Антоновича не было бы ни системы Станиславского, ни Вахтанговской студии", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что основанный на документах и письмах спектакль "С художника спросится" возвращает светлое имя Сулержицкого широкому кругу зрителей и обращается к началу великой истории.

Создатели спектакля

"Режиссером-постановщиком выступила Ася Князева. Театральный человек в третьем поколении, она достойно продолжает традиции славной династии. Ее дед - режиссер, народный артист РСФСР Александр Леонидович Дунаев, мама - доктор искусствоведения, заведующая кафедрой Театрального института им. Б.В.Щукина Елена Дунаева, отец - народный артист России Евгений Князев", - представила пресс-атташе.

Из биографии Аси Князевой также известно, что в 2013 году она окончила продюсерский факультет ГИТИСа. В качестве ассистента режиссера Бориса Юхананова работала в "Электротеатре. Станиславский". Училась в L’Accademia dei Filodrammatici ("Академия Филодрамматичи", Милан). В 2019 году окончила режиссерский факультет Театрального института имени Б.В.Щукина (курс Сергея Яшина).

Ее режиссерским дебютом на вахтанговских подмостках стал спектакль "Волшебный театр Андерсена" (Симоновская сцена, 2020 г.). "Теперь здесь же она выпускает спектакль "С художника спросится", - продолжила Кузьмина.

Она также назвала участников постановочной группы. Автор сценической композиции - Елена Дунаева. Идея создания спектакля - Маргарита Литвин. Сценография и костюмы - Максим Обрезков. Музыкальное оформление - Николай Чермошенцев. Художник по свету - Михаил Хвастунов.

"В спектакле играют Евгения Ивашова, Владимир Логвинов, Елизавета Палкина, Артем Пархоменко, Алексей Петров, Эльдар Трамов", - перечислила пресс-атташе.

О Сулержицком

Леопольд Антонович Сулержицкий (15 (27) ноября 1872 г. - 17 (30) декабря 1916 г.) - театральный режиссер, художник, педагог, общественный деятель.

Он не учился ни актерскому мастерству, ни режиссуре, но природная одаренность, тонкое понимание театра, мироощущение, сформировавшееся под мощным влиянием Льва Толстого, с которым он был близко знаком, незыблемые этические правила жизни, вера в доброе начало в человеке и понимание необходимости нравственного изменения себя и окружающего мира, сделали его человеком, оказавшим огромное влияние на К.С.Станиславского и формирование его методики, знаменитой системы работы актера над собой и над ролью. Он был душой 1-й студии МХТ, которая дала мировому театру таких гигантов, как Михаил Чехов и Евгений Вахтангов. А для Вахтангова он стал главным учителем, определившем весь его творческий путь.

Сын переплетчика, Леопольд Сулержицкий (Сулер, как его называли близкие) рано выучился читать и запоем поглощал книги. Его образование - четыре года на живописном отделении Московского училища живописи, ваяния, зодчества. Неожиданных поворотов его жизни хватило бы не на одну судьбу. Он учил крестьян, два года был матросом, побывал в Японии, Китае, Индии, Сингапуре, Стамбуле. Организовал отправку духоборов в Канаду и их обустройство на новом месте. За отказ служить в армии (последователь Толстого, он был пацифистом) попал в психиатрическую лечебницу, затем на службу в самую южную точку Российской империи - Кушку, где подорвал здоровье, заработал нефрит, ставший причиной его смерти.

Сулержицкий подружился с А. П. Чеховым, М. Горьким, сблизился с МХТ, проявив недюжинный талант, стал режиссером и помощником Станиславского, соавтором таких постановок, как "Синяя птица" и "Гамлет".

Преподавал в частной театральной школе А. И. Адашева, где познакомился с Евгением Вахтанговым, став его учителем.