В Большом театре состоится презентация книги о дирижере Александре Ведерникове

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Книга-альбом Петра Черемушкина "Александр Ведерников: главный дирижер", выпущенная издательством АИРО-XXI, будет представлена в пятницу в пресс-центре Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Сегодня в нашем пресс-центре состоится встреча, посвященная памяти выдающегося российского дирижера Александра Ведерникова (1964-2020), в ней примут участие музыканты, певцы, журналисты, оркестровые менеджеры, импресарио, которые работали и дружили с Александром Ведерниковым в разные годы. Центральным событием станет презентация книги-альбома "Александр Ведерников: главный дирижер", автором-составителем которой стал московский журналист и искусствовед Петр Черемушкин - друг детства А. А. Ведерникова", - сказала Новикова, добавив, что в презентации также примут участие представители издательства АИРО-XXI, выпустившего книгу о дирижере.

Автор о своей книге

Перед презентацией своей книги комментарий дал ТАСС автор Петр Черемушкин.

"Прежде всего хочу поблагодарить руководство Большого театра за возможность представить в этих стенах новую книгу, которую мы посвятили жизни и творчеству моего давнего друга Александра Александровича Ведерникова. Как известно, Ведерников занимал пост главного дирижера Большого театра в период кардинальных перемен в деятельности этого огромного коллектива с 2001 по 2009 год. И во время капитального ремонта в театре не только смог удержать на плаву эту гигантскую махину, но придать ее движению новый импульс", - сказал автор книги.

Он отметил, что "для Большого это был очень живой творческий период, когда были поставлены спектакли, вошедшие в историю музыкального театра, в том числе "Евгений Онегин", "Борис Годунов", "Руслан и Людмила", "Огненный ангел", "Дети Розенталя", "Фальстаф"". "Ведерников, безусловно, вдохнул новую жизнь в работу оперной труппы и оркестра. Он организовал великолепные гастроли хора и оркестра в Милан, в театр "Ла-Скала". Он жил театром и музыкой", - убежден искусствовед.

Эмоционально рассказал он и о содержании книги. "В эту книгу вошли мои детские рисунки и фотографии, живописные произведения, сделанные отцом Саши, певцом Александром Филипповичем Ведерниковым, воспоминания коллег, прежде всего прославленного пианиста Николая Луганского и дирижера Андрея Борейко. Свои воспоминания о Саше написала Екатерина Рубина (дочь композитора Владимира Ильича Рубина - прим. ТАСС) - она задала тон этому альбому своим оригинальным и очень откровенным стилем. Интересные, яркие и точные музыкальные воспоминания о своей работе с Ведерниковым подготовила певица Елена Белкина. Лучшие фотографы Большого театра предоставили свои снимки для этого альбома", - перечислил Черемушкин.

"Да, я с детства знал, что его ждет большое будущее, и всегда убеждал его делать побольше записей и давать интервью, потому что и то, и другое он делал очень хорошо, хотя порой избегал. Чтобы остался след, чтобы был какой-то ощутимый продукт его работы. Чего я, конечно, не ожидал, что он умрет в 56 лет на пике славы и признания. Кончина Александра Ведерникова стала страшным ударом для его близких, для друзей, для почитателей его таланта и музыкантов, она стала невосполнимой утратой для мировой и российской культуры, утратой, с которой невозможно смириться. Этот альбом стал плодом коллективных усилий и очень важной вехой для всех нас", - заключил автор книги.

О дирижере

Александр Ведерников родился 11 января 1964 года в Москве в семье солиста Большого театра, баса Александра Ведерникова и пианистки, органистки и профессора Московской консерватории Наталии Гуреевой. Окончил Академическое музыкальное училище при Московской консерватории по классу фортепиано. В 1988 году окончил Московскую консерваторию по специальности оперно-симфоническое дирижирование.

С 1988 по 1991 год - дирижер Московского государственного академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В 1990-е годы дирижировал спектаклями в театрах Милана, Турина, Рима, Лондона, Парижа, Берлина, Стокгольма, Копенгагена, Хельсинки, Гамбурга, Штутгарта, Цюриха. В 2013 году дебютировал в театре Metropolitan Opera.

Ведерников выступал с известными российскими, европейскими, американскими оркестрами. В 2001-2004 годах был художественным руководителем и главным дирижером основанного им симфонического оркестра "Русская филармония".

С 2001 по 2009 год - главный дирижер - музыкальный руководитель Большого театра. С 2009 по 2018 год - главный дирижер Симфонического оркестра Оденсе (Дания). В сентябре 2017 года стал главным дирижером Датской Королевской оперы. В 2019 году был назначен музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Умер на 57-м году жизни 30 октября 2020 года от воспаления легких в 52-й больнице Москвы, где проходил курс лечения от коронавируса. Похоронен на Миусском кладбище.