Второй Международный театральный фестиваль "Башня" открылся в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Второй Международный театральный фестиваль "Башня" с участием коллективов из России, Белоруссии и Италии открылся в пятницу в Калининграде, сообщила ТАСС Лидия Пименова, пресс-секретарь Калининградского областного драматического театра, являющегося организатором этого культурного форума.

"Фестиваль "Башня" - новый проект облдрамтеатра при поддержке регионального правительства, стартовавший в 2019 году, в Год театра в России, на этот раз собрал в Калининграде семь самобытных, новаторских театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, небольшого городка Буинска, что в Татарстане, а также белорусского Минска и итальянского Милана. С 17 по 25 декабря они впервые представят калининградцам, гостям города и жюри свои лучшие и во многом необычные одноактные спектакли", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что, к сожалению, из-за пандемии коронавируса и действующих в связи с этим пограничных и других ограничений на фестиваль не смогли приехать театральные коллективы из Франции, Германии, Латвии, Литвы.

Но, как подчеркнул на пресс-конференции, предваряющей открытие Второго Международного фестиваля "Башня", художественный руководитель Калининградского областного драмтеатра Александр Федоренко, несмотря на все проблемы и сложности при подготовке фестиваля, "программа этого года - это те спектакли, которые в лонг-листе "Золотой маски" или отмечены экспертами, это интересно, это нужно смотреть".

От Буинска до Милана

В числе таких коллективов - Буинский государственный драматический театр из одноименного города в Татарстане с 20-тысячным населением. "Это - уникум в России. И зазвать на наш фестиваль этот театр было непросто, но это будет действительно интересно", - подчеркнул Федоренко. Спектакль "Жребий" по мотивам татарских народных рассказов, который включен в программу "Башни", вошел в лонг-лист "Золотой маски - 2022".

В фестивальной афише - оригинальная версия знаменитого "Гамлета" в исполнении выпускников и студентов мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, а Независимая театральная инициатива "Ток-театр" из Минска покажет "Песнь песней" - одно из древнейших сказаний о любви Соломона. Актеры Новосибирской Лаборатории современного искусства сыграют очень востребованный зрителями "Коромысли" - аудиальный перформанс, в основе которого традиционные фольклорные русские песни. Инклюзивный спектакль с загадочным названием "Здесь больше, чем просто селедка" представлен московским Центром творческих проектов "Инклюзион", а гости из дальнего зарубежья - исследовательский театр "АтельекункеоН" из итальянского Милана с пластическим спектаклем "Плате... Средиземноморская утопия", не требующим перевода, закроет фестивальную программу.

Открыл же ее сегодня независимый "Театральный проект 27" из Санкт-Петербурга с моноспектаклем "Жирная Люба", в роли актера в котором выступает неоднократный номинант "Золотой маски", известный режиссер и продюсер Олег Липовецкий. Он расскажет историю "о поиске себя в этом мире, о преодолении невзгод и разных этапах взросления".

"В этом году концепция фестиваля "Башня" - театр без границ. Это - поиск нового в современном театральном искусстве, в самых разных его жанрах и формах", - отметил Федоренко.

Награды от жюри

Фестиваль "Башня" имеет статус конкурсного мероприятия. В этом году жюри возглавляет главный режиссер Санкт-Петербургского академического театра им. В. Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов. В его составе - известные театроведы и режиссеры Кристина Матвиенко, Людмила Громыко, Глеб Ситковский, Антон Томилов, Алла Татарикова-Карпенко.

По итогам показов спектаклей будут названы лауреаты фестиваля в шести номинациях: "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая работа художника-сценографа", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая работа режиссера", "Лучший спектакль".

Организаторы же фестиваля сожалеют о том, что в связи с ограничениями в условиях пандемии ковида не все смогут попасть на спектакли: вход зрителей в театр, с заполняемостью зала в 50%, допускается только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенную коронавирусную инфекцию, а для военнослужащих - сертификата о вакцинации.