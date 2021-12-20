Концерт арфиста в Пальмире дал символический старт реконструкции триумфальной арки

ПАЛЬМИРА /Сирия/, 20 декабря. /ТАСС/. Арфист и композитор Александр Болдачев дал концерт у разрушенной террористами триумфальной арки Пальмиры, что стало символическим стартом работ по ее реконструкции под руководством Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) при участии ведущих российских специалистов, научных и общественных организаций. Группа специалистов уже приступила к оценке возможностей реконструкции объекта.

"Те военные, которые несут здесь службу, мне очень хотелось сделать им подарок. Сыграть что-то, что их вдохновит, скрасит это время. Я видел лица, я чувствовал эмоции, очень был хороший отклик. Иногда в зале филармонии не получишь такой отклик от людей, как здесь. Я думаю, что они изголодались не только по музыке, по людям, а, в принципе, по жизни. Хотелось привнести эту жизнь", - сказал журналистам Болдачев после концерта.

Концерт Бодачева прошел в нескольких десятках метрах от основания арки. В течение двух часов он играл традиционную русскую музыку, включая народные мелодии, "Время вперед" Георгия Свиридова, хурритский гимн номер 6 для арфы (одно из древнейших записанных музыкальных произведений), собственные сочинения, а также песни таких музыкантов, как Боб Марли и Фредди Меркьюри. На концерте кроме российских специалистов по восстановлению арки присутствовали российские и сирийские военнослужащие, журналисты.

Возглавит кампанию по реконструкции Россия. В проекте примут участие ведущие специалисты страны, научные и общественные организации. Все работы планируется проводить с привлечением сирийских коллег и местного населения. Руководство проектом будет возложено на ИИМК РАН. Как рассказала журналистам руководитель проекта по восстановлению арки, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, на первом этапе специалисты опишут оставшиеся на месте части разрушенного памятника истории.

"Мы привезем сюда технику специальную со специальными стрелами. Они будут поднимать эти камни в воздух, пока они висят, за это короткое время специалисты сделают сканирование или фотограмметрию. И потом мы сделаем специальную площадку для этих камней, они будут там разложены в той последовательности, в которой будет идти реставрация", - сообщила Соловьева.

Проблемы материалов

Для первоначальной оценки объема работ и возможностей реставрации в Пальмиру приехала группа специалистов, которые соберут данные для концепции проекта. Им предстоит решить несколько существенных для памятника вопросов. Как пояснила журналистам профессор кафедры геохимии института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета Елена Панова, одним из них станет вопрос об используемом материале.

"Геологи были приглашены в Пальмиру, чтобы оценить, из какого камня были выполнены постройки, это первая задача. Вторая задача: есть ли поблизости аутентичный камень, похожий или идентичный историческому камню. И следующая задача - оценить состояние камня в этом архитектурном монументе, в частности, в первую очередь в арке. При реставрации архитекторы, археологи хотели бы использовать блоки исторического камня <…>. В связи с этим, один из важных вопросов: насколько камень, упавший после взрыва, возможно использовать при дальнейшей реставрации", - сказала геолог.

По ее мнению, пока нет уверенности, что все исторические блоки после взрыва выдержат даже перемещение, не говоря об использовании их в восстановительном строительстве. Да и сама арка была конструкцией исключительной сложности. При этом рассматривается и вариант использования современного местного строительного камня.

"Первое, что мы пытались сделать, это найти исторический карьер. Он хорошо виден с воздуха. Нам показали вблизи работающий карьер, который поставляет камень для современного строительства. Пилят блоки похожего размера, самые большие блоки где-то метр на метр на метр. Мы отобрали маленькие кусочки камня, чтобы сравнить с обломками историческими. Он по цвету и по структуре очень похож", - отметила Панова.

Технические вопросы восстановления

За свою почти двухтысячелетнюю жизнь арка уже пережила одну реконструкцию, выполненную французами, в 1930-х годах. По словам члена союза реставраторов Санкт-Петербурга Дмитрия Редькина, с тех пор многие принципы реставрации исторических памятников сильно изменились.

"Безусловно, то, что я здесь вижу, сейчас некоторые вещи неприемлемы и не используются, в первую очередь, то, что касается тех реставрационных материалов, которые использовались. Здесь достаточно широко применялся бетон на достаточно нежном историческом камне, здесь использовались металлические конструкции, то, что сейчас тоже неприемлемо", - сказал Редькин.

Арка, какой ее помнят туристы до взрывов, - это уже результат наложения античных конструкций на те, которые были воссозданы французскими реставраторами, что, по словам специалиста, придает всему проекту дополнительную сложность как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения понимания того, каким должен быть результат реставрации.

"Думаю, что ничего нет невозможного, человечество делает и более замысловатые вещи. Наша задача сегодняшняя, это собрать материал для наших коллег, для специалистов, которые работают в этой области, и разработать корректную концепцию реставрации. [Остальное] уже техника - в 21 веке она не столь сложна", - отмечает реставратор.

Пока предположить, сколько времени нужно для завершения проекта, он не берется. Еще нет результатов исследований состояния несущих конструкций и исторических блоков, лежащих рядом и поврежденных взрывом. Но после того как подобные данные будут получены, процесс реставрации, по его словам, может занять от полутора до трех лет.

Объект мирового наследия

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.