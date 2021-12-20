Два россиянина победили на международном конкурсе по китайскому языку "Ханьюйцяо"

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Два гражданина России стали победителями в международном конкурсе по китайскому языку "Ханьюйцяо". Об этом сообщили в понедельник организаторы.

По их данным, лучшие результаты продемонстрировали российский школьник Дмитрий Васецкий и студент Павел Архипов. Первый удостоился звания лучшего участника "всемирного шоу на китайском", второй занял первое место в "состязании Европы по китайскому языку". Оба россиянина получили кубки.

Церемония награждения состоялась 20 декабря в Китайском университете коммуникаций (Пекин).

Конкурс "Ханьюйцяо" ("Мост китайского языка") - масштабное мероприятие, проводимое среди иностранцев ежегодно с 2008 года. Участники имеют возможность блеснуть знаниями и пообщаться со сверстниками из других стран.