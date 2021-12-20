Глава департамента культуры Москвы стал консультантом по костюмам в фильме "Нюрнберг"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский выступил консультантом по костюмам в двух эпизодах картины "Нюрнберг", которая, как планируется, выйдет на экраны осенью 2022 года.

Сценарий фильма "Нюрнберг" написан по мотивам романа "На веки вечные" юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил более 40 лет изучению Нюрнбергского процесса. В августе сообщалось, что начался монтаж ленты.

"Это очень серьезная и масштабная картина. Она предполагает большое количество персонажей в форменной одежде - как нашей страны, так и зарубежных государств. Потому что там у нас присутствуют не только советские военнослужащие, но и англичане, американцы, французы, немецкая армия", - сказал Кибовский ТАСС в понедельник.

Он добавил, что ранее преподавал в студии МХАТ историю военного костюма, а также был консультантом по костюмам уже в 12 фильмах.

"И в этом фильме коллеги попросили оказать содействие, когда были большие массовые сцены. <...> Я - консультант по костюмам, который участвует в массовке и не имеет реплик. Безусловно, там также была большая бригада художников по костюмам. Меня позвали именно на две массовые сцены. Первая сцена - это большой зал судебного заседания (съемка в первом павильоне "Мосфильма") и второй эпизод - возле Дворца правосудия, который снимался в Калининграде", - пояснил Кибовский.

По его словам, впервые зрители увидят форму военной прокуратуры того времени. "Специально для этой картины были пошиты костюмы по фото, которые нашли в архивах", - сказал он.

О фильме

Съемки фильма проходили в том числе в Калининграде. Создатели картины отметили, что со стороны властей города получили всевозможную поддержку. Для съемок перекрывали площадь, пешеходные дороги, даже в какой-то момент погасили свет на мосту, снимали возле здания биржи, которая также раньше служила съемочной площадкой для картин "Судьба человека", "Отец солдата", "Женя, Женечка и Катюша" и др., а также в Калининградском казачьем институте технологий и дизайна.

Главные роли сыграли молодые артисты Сергей Кемпо и Любовь Аксенова. Сергей Безруков исполнил роль главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, Евгений Миронов - главу группы разведчиков. В фильме задействованы артисты из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран.