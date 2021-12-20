В Москве пройдет первая международная биеннале "Искусство будущего/Art for the future"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Первая международная биеннале "Искусство будущего/Art for the future" откроется в московском Мультимедиа арт музее 21 декабря и продлится до начала апреля 2022 года. На выставке представят 60 художественных проектов на основе нейросетей, виртуальной реальности и 3D-анимации.

"Это первая мировая международная биеннале "Искусство будущего". Это искусство развивается во всем мире и очень активно развивается в нашей стране - мы можем гордиться. У нас 60 проектов из 12 стран: Италия, Америка, Турция, Израиль, Германия, Аргентина, Португалия, Япония, Франция и другие. Практически вся основная масса биеннале - мультимедийная и интерактивная, и, конечно, зрители смогут стать соучастниками этого процесса", - рассказала ТАСС накануне открытия биеннале директор музея Ольга Свиблова.

Она отметила, что проект реализован в том числе при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Биеннале представит художественные проекты на основе новейших технологий: нейросетей, робототехники, 3D-анимации, виртуальной и дополненной реальности. Среди иностранных участников биеннале - такие звезды мирового современного искусства, как израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники - Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелес, Random International. В проекте участвуют и классики российского современного искусства: группа AES+F, Павел Пепперштейн, Аристарх Чернышев и другие. На выставке представлены работы художников из Краснодара, Екатеринбурга, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Подмосковья.

"Огромное количество молодых, талантливых людей самых разных культур и традиций здесь, в одном месте в Москве заявили свое видение некоего будущего с прицелом на технологическое развитие в самых разных направлениях. Прекрасный проект накануне Нового года", - отметил на пресс-показе руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

О проектах

Многие работы художников, представленные на биеннале, начинают работать только во взаимодействии с посетителями. Так, например, в инсталляции Валерия Шевченко "Performance of meaning" предлагается провести линию на мониторе, а затем проследить, как искусственный разум подхватит и разовьет идею человека. Работа арт-группы Random International "Фрагменты" состоит из двухсот маленьких подвижных зеркал, расположенных в виде сетки. Когда зритель подходит к работе, отдельные зеркала поворачиваются, словно наблюдая за ним.

Мария Молокова в инсталляции "Оптическое слышание" предлагает зайти в темную комнату, надеть маску, с помощью которой человек научится слышать изображения. Громкость при этом зависит от яркости: например, самое темное пятно воспринимается как тишина.

"У нас есть работа лауреата Нобелевской премии по физике 2010 года Константина Новоселова, который выступает как художник. Она очень тонкая и глубокая - исследует отношения хаоса и порядка. Это философская концепция, при этом у философской концепции есть математический аппарат - это действительно интересно. Нейросеть, на основе которой строится эта работа, бесконечно красивая - она нам демонстрирует отношения хаоса и порядка", - рассказала Свиблова в беседе с ТАСС.

Художники в своих работах затрагивают экологические проблемы, вопросы освоения космического пространства, цифровизации реальности, повсеместного внедрения нейросетей. Многие произведения биеннале создавались творческими группами, в которые, кроме художников, входили ученые и специалисты по новым технологиям. После завершения фестиваля в Москве произведения, которые были представлены на биеннале, будут путешествовать по российским регионам до конца 2022 года.

В рамках биеннале будет запущена цифровая платформа artforthefuture.art, на которой представят российское и зарубежное цифровое искусство. Биеннале будет сопровождаться большой офлайн- и онлайн- образовательной программой в области искусства, новых технологий и фундаментальной науки. В марте 2022 года в рамках биеннале также пройдет одноименный международный симпозиум.