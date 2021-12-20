Около 80 коллективов подали заявки на участие в гастрольной программе "Мы - Россия"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Около 80 национальных коллективов подали заявки на участие в 2022 году в программе "Мы - Россия", организующей региональные гастроли. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Уже подано 79 заявок от национальных коллективов, а комиссия определит участников программы до конца года", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Ольги Любимовой.

В 2021 году участниками программы стали 32 коллектива, которые дали 268 концертов, уточнили в Минкультуры. С творчеством выдающихся коллективов впервые познакомились жители малых российских городов: Ансамбль песни и танца Республики Татарстан выступил в городе Покачи (Ханты-Мансийский автономный округ) с населением около 18 тыс. человек, а Ансамбль танца "Вайнах" из Чеченской Республики - в городе Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ) с населением около 29 тыс. человек.

"Это невероятный опыт, и, безусловно, его необходимо сохранить даже после того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Хочется, конечно же, чтобы новым пространствам в регионах соответствовали по уровню и гастроли, и коллективы", - подчеркнула министр.

Минкультуры объявило о запуске программы "Мы - Россия" в 2020 году из-за отмены и переноса гастролей российских коллективов за рубежом на фоне пандемии. В рамках проекта отечественные региональные коллективы проводят гастроли по стране.