Российский мультфильм "Боксбалет" вошел в шорт-лист премии "Оскар"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Короткометражный мультипликационный фильм российского режиссера Антона Дьякова под названием "Боксбалет" попал в короткий список из 15 претендентов на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм". Список опубликован во вторник на сайте Американской киноакадемии.

Пятнадцатиминутный мультфильм рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране. Картине "Боксбалет" готовы составить конкуренцию анимационные фильмы от режиссеров из Великобритании, Канады, Франции и Южной Кореи.

"Боксбалет" уже был отмечен премией "Икар", а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале "Короче".

Во вторник Американская киноакадемия объявила шорт-листы претендентов на "Оскар" в нескольких номинациях. Работа российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" (2020) не попала в короткий список из 15 претендентов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".

Полный список номинантов на премию будет оглашен 8 февраля. Церемония награждения победителей намечена на 27 марта.