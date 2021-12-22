Минкультуры России планирует включить нижегородские музеи в программу по оснащению

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры России планирует в 2023 году включить нижегородские музеи в программу по оснащению оборудованием, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по итогам рабочей поездки главы ведомства Ольги Любимовой в Городец.

"Учреждения [Нижегородской] области испытывают потребность в улучшении их материально-технической базы. Для этого Минкультуры России ведется работа по оснащению музеев оборудованием. В 2022 году первые 105 муниципальных музеев из 39 субъектов Российской Федерации получат поддержку на эти цели. В планах с 2023 года запустить это направление в Нижегородской области, что позволит закрыть имеющуюся потребность. В настоящее время соответствующая заявка поступила на рассмотрение в министерство", - говорится в сообщении.

Министр культуры России Ольга Любимова во время рабочей поездки осмотрела Городецкий историко-художественный музейный комплекс, который знакомит с особенностями купеческого быта, художественными промыслами местных мастеров. Она также обсудила с первым заместителем министра культуры Нижегородской области Натальей Сухановой возможность участия региона в проекте Минкультуры России "Музейные маршруты России" в 2022 году. Проект предполагает системную и целенаправленную помощь музеям в популяризации их работы и формировании спроса. В целом за 11 месяцев 2021 года государственные и муниципальные музеи привлекли более 1,4 млн человек.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения Нижегородской области поручил проработать вопрос поддержки местных музеев. Он отметил, что в Городце создаются пространства, отвечающие современным требованиям экспозиционной работы, однако дальнейшее улучшение технического состояния учреждений и туристической инфраструктуры расширит перспективы комплекса.

Любимова отметила успехи в создании в Нижнем Новгороде пространств с современными технологиями экспонирования, а также перспективы развития Городца. "Комплекс поражает своей красотой и тем разнообразием, которое может увидеть человек, приехавший сюда. Это небольшие домики, каждый из которых не похож на другой, невероятные по своей архитектуре и аутентичности", - сказала Любимова.

Помимо этого, министр осмотрела экспозицию мемориального комплекса национального достояния имени Александра Невского, открытие которого наметили на 24 декабря. Все учреждения комплекса являются участниками программы "Пушкинская карта".