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Минкультуры России планирует включить нижегородские музеи в программу по оснащению

Направление должны запустить в 2023 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры России планирует в 2023 году включить нижегородские музеи в программу по оснащению оборудованием, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по итогам рабочей поездки главы ведомства Ольги Любимовой в Городец.

"Учреждения [Нижегородской] области испытывают потребность в улучшении их материально-технической базы. Для этого Минкультуры России ведется работа по оснащению музеев оборудованием. В 2022 году первые 105 муниципальных музеев из 39 субъектов Российской Федерации получат поддержку на эти цели. В планах с 2023 года запустить это направление в Нижегородской области, что позволит закрыть имеющуюся потребность. В настоящее время соответствующая заявка поступила на рассмотрение в министерство", - говорится в сообщении.

Министр культуры России Ольга Любимова во время рабочей поездки осмотрела Городецкий историко-художественный музейный комплекс, который знакомит с особенностями купеческого быта, художественными промыслами местных мастеров. Она также обсудила с первым заместителем министра культуры Нижегородской области Натальей Сухановой возможность участия региона в проекте Минкультуры России "Музейные маршруты России" в 2022 году. Проект предполагает системную и целенаправленную помощь музеям в популяризации их работы и формировании спроса. В целом за 11 месяцев 2021 года государственные и муниципальные музеи привлекли более 1,4 млн человек.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения Нижегородской области поручил проработать вопрос поддержки местных музеев. Он отметил, что в Городце создаются пространства, отвечающие современным требованиям экспозиционной работы, однако дальнейшее улучшение технического состояния учреждений и туристической инфраструктуры расширит перспективы комплекса.

Любимова отметила успехи в создании в Нижнем Новгороде пространств с современными технологиями экспонирования, а также перспективы развития Городца. "Комплекс поражает своей красотой и тем разнообразием, которое может увидеть человек, приехавший сюда. Это небольшие домики, каждый из которых не похож на другой, невероятные по своей архитектуре и аутентичности", - сказала Любимова.

Помимо этого, министр осмотрела экспозицию мемориального комплекса национального достояния имени Александра Невского, открытие которого наметили на 24 декабря. Все учреждения комплекса являются участниками программы "Пушкинская карта".

Теги
РоссияНижегородская область
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