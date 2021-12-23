Театр "У Никитских ворот" покажет премьеру мюзикла "Три мушкетера"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского представит в четверг премьеру мюзикла "Три мушкетера" в постановке своего худрука. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе театра Николай Фомичев.

"В преддверии Нового года и Рождества Московский театр "У Никитских ворот" представляет главную премьеру сезона - мюзикл "Три мушкетера" по мотивам романа Александра Дюма. Композитор Максим Дунаевский. Стихи Юрия Ряшенцева. Пьеса и постановка Марка Розовского", - сказал Фомичев.

Он отметил, что пьеса Розовского, которая впервые была поставлена в 1974 году в Московском ТЮЗе, а затем воплощена в кинофильме 1978 года, обретает новую жизнь. "В масштабной и "густонаселенной" постановке, насыщенной вокальными и хореографическими номерами, заняты почти 30 ведущих и молодых артистов труппы, которым за 2,5 часа действия предстоит существовать в постоянно меняющемся пространстве декорации-трансформера сценографа Александра Лисянского и костюмах (более 50) в историческом стиле, которые были созданы в Риге художником Анной Иткиной", - рассказал собеседник агентства.

"Конечно же, спектакль о мушкетерах не может обойтись без захватывающих и даже опасных сцен поединков", - продолжил он. "Несколько месяцев артисты оттачивали сложнейшую технику боя под руководством мастеров европейского исторического фехтования на всех видах длинноклинкового холодного оружия Виктора и Олега Мазуренко, а для спектакля было приобретено профессиональное оружие трех видов. За музыкальную часть отвечали признанные специалисты в жанре мюзикла Евгений Загот и Артур Байдо, написавшие современные аранжировки и оркестровки музыки Максима Дунаевского, который также непосредственно участвовал в подготовке спектакля", - рассказал пресс-атташе театра.

Создатели о спектакле

Перед премьерой мыслями о спектакле поделился и Розовский. "Жанр мюзикла предполагает этакое "шампанское зрелище", призванное заполучить восторг публики благодаря тому, что она услышит знакомую, популярную музыку, сохранившую старую феноменальную мелодику Максима Дунаевского, которая, однако, предстанет в современных аранжировках и оркестровках и будет дополнена несколькими новейшими шлягерами", - сказал он.

Розовский заверил, что и общее театральное решение спектакля уйдет весьма далеко от того, что стало привычным в трехсерийном фильме. "Иными словами, никакого повтора! Мой азарт был в том, чтобы сделать наконец свои "Три мушкетера", которые изначально нам с поэтом Юрием Ряшенцевым были близки. Жизнь, смерть, любовь, геройство, самовластье, интриги, приключения, злодейства, предательство, шпиономания - и над этим превыше всего стоит святая мужская дружба как единственная бесценность, спасающая человека в любом времени и пространстве", - заявил режиссер.

Дунаевский отметил, что ему "честно говоря, страшновато". "Я даже был одно время против этого спектакля, но Марк Розовский меня убедил в том, что надо это сделать, потому что он никогда еще не ставил "Трех мушкетеров", несмотря на то, что спектакль по его пьесе шел более чем в 100 театрах Советского Союза. Что является безусловным рекордом! Теперь мне не только страшно, но и очень интересно, что же из этого получится", - сказал композитор.

Не сдерживал эмоций и Ряшенцев. "В середине семидесятых годов прошлого века мы: Розовский, Дунаевский и я - стали участниками знаменитого тюзовского спектакля о мушкетерах. Потом спектакль завершился, и я думал, что больше мы на театральных подмостках не встретимся с этими благородными забияками. Но прошла четверть прошлого и почти четверть нынешнего века, и мы: Марк, Макс и я - снова оказались вместе с Атосом, Портосом, Арамисом и Д'Артаньяном на одной сцене. Видимо, мы нужны друг другу. Это ли не настоящее счастье!" - поделился поэт.

Проект состоялся благодаря финансовой поддержке Департамента культуры города Москвы. Премьерные показы мюзикла "Три мушкетера" в театре "У Никитских ворот" пройдут 23, 24, 25, 31 декабря, а также 9 и 28 января.