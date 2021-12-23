Новая киношкола "Студия 24" начнет занятия в Москве в феврале 2022 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Режиссер Борис Хлебников, продюсеры Александр Плотников, Валерий Федорович и Евгений Никишов открывают в Москве новый образовательный центр "Студия 24", который будет готовить специалистов в сфере кино. Занятия по пяти специальностям начнутся в феврале 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе киношколы.

"Студия 24" устроена по принципу курсов вождения. Когда ты начинаешь учиться водить, ты все время думаешь о том, куда поставить ноги, как положить руки, куда нажать, что переключить и т. д. И точно так же чувствует себя на площадке начинающий кинематографист. Мы хотим, чтобы при помощи практики все нужные движения у него выработались до автоматизма - чтобы, садясь за руль, он думал только о дороге. Поэтому на нашем режиссерском курсе мы будем каждую неделю снимать и разбирать работы", - рассказал режиссер, сценарист и креативный продюсер студии Lookfilm Борис Хлебников, которого процитировали в пресс-службе.

Киношкола будет готовить специалистов разного профиля, а также уделять внимание подготовке профессионалов второго состава: ассистентов и помощников руководителей цехов. По словам главы студии Lookfilm Александра Плотникова, кинематографисты ежедневно сталкиваются с нехваткой кадров в этой и других сферах производства кино, именно поэтому появилась идея создать новый образовательный центр.

"Мы планируем участвовать в жизни школы на всех этапах: от инвестиций до разработки программ обучения и ведения мастер-классов. Мы рассчитываем на то, что выпускники, получив необходимые знания и навыки, сразу же начнут работать на съемочных площадках наших проектов", - подчеркнул соучредитель 1-2-3 Production и "Место силы" Евгений Никишов.

Одним из кураторов режиссерского курса станет Хлебников, обучать студентов станут также режиссер Бакур Бакурадзе, оператор-постановщик Максим Мосин, художники-постановщики Анна Лазарева, Анна Касаткина, Александр Улицкий и другие профессионалы индустрии.

Длительность курсов, в зависимости от специальности, составит от двух месяцев до двух лет. Учиться в киношколе студенты смогут в счет будущих доходов от работы в индустрии. В этом случае трудоустроившийся выпускник будет в течение заранее оговоренного времени отчислять школе процент от своей зарплаты. Образовательный центр окажет выпускникам содействие в трудоустройстве. Первые курсы начнутся уже в феврале.