Сериал по роману "Сато", который стал лауреатом премии "Новые горизонты", снимут в 2022 г.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сериал по роману Рагима Джафарова "Сато", который стал победителем ежегодной российской литературной премии "Новые горизонты 2021", снимут в России в будущем году. Об этом сообщили ТАСС в кинокомпании LANA Cinemа, которая получила права на съемку.

"Студия LANA Cinema уже начала работу над сценарием одноименного сериала совместно с автором романа. Съемки запланированы на весну 2022 года", - сообщили в кинокомпании.

Роман "Сато", изданный в 2020 году издательством "Скифия", написан в жанре социально-психологической фантастики. В центре сюжета - история о том, как родители приводят к психологу ребенка, который считает себя пленным контр-адмиралом по имени Сато. В ходе сеансов пятилетний мальчик делится подробностями биографии Сато и демонстрирует способности, не соответствующие его возрасту. Загадки предстоит разгадать психологу по имени Дарья.

"О романе "Сато" я услышала, еще когда он был в шорт-листе литературной премии "Нос", а через несколько дней ко мне пришла режиссер Галина Масленникова с идеей сериала по этому произведению. Я купила книгу и прочитала за один день. Это был восторг - очень необычно, кинематографично и увлекающе. Я связалась с Рагимом в социальных сетях, и мы приняли решение о съемках", - рассказала продюсер Светлана Большакова.

По словам автора книги, сам роман не кинематографичен, однако работа команды вызывает у него положительные ожидания. "Идея экранизации такой книги мне кажется очень амбициозной. Она исключительно не кинематографичная. Но я вижу, как тщательно команда работает над сценарием, и это заставляет меня ожидать действительно хорошего и яркого результата", - сказал Джафаров ТАСС.