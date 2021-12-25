На Чукотке пройдет Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон"

ТАСС, 25 декабря. Арктический международный фестиваль "Золотой ворон" в шестой раз пройдет на Чукотке в апреле 2022 года, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Крупнейшее культурное событие на территории Крайнего Севера пройдет 11-24 апреля 2022 года в столице Чукотского автономного округа (ЧАО) - городе Анадырь. Мероприятие вошло в программу основных мероприятий председательства России в Арктическом Совете", - уточняет пресс-служба правительства ЧАО.

В конкурсной программе полнометражных фильмов могут принять участие игровые и неигровые работы, созданные не ранее 1 января 2020 года и посвященные арктической или северной тематике, а также отражающие жизнь населения северных регионов мира, в том числе коренных народов. Подать заявку можно до 28 февраля.