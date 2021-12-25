Памятные знаки Камерного театра вручили в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Актер, режиссер, художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, актер Российского академического молодежного театра Евгений Редько и сценограф, главный художник Театра им. Евгения Вахтангова Максим Обрезков удостоены памятных знаков Камерного театра. Торжественная церемония прошла в субботу в филиале Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы в пятый раз вручаем нашу премию. Я очень рад, что сегодня в зале есть и лауреаты прошлых лет", - заявил художественный руководитель театра Евгений Писарев, открывая церемонию.

Актриса Александра Урсуляк, представляя актера Редько, отметила его качества. "Абсолютно удивительный, блистательный, обладающий всеми красками и всеми жанрами, возможностями, обладающий и тонким юмором, и невероятно пронзительными трагическими нотами", - сказала актриса. Редько работает в РАМТе с 1988 года и играет в целом ряде спектаклей, среди них - "Сын", "Нюрнберг", "Эраст Фандорин".

Заслуженный художник России Виктория Севрюкова представила художника-сценографа, художника по костюмам Обрезкова, создавшего декорации и костюмы более чем к 100 спектаклям в разных странах. Он работал над постановками в Театре Пушкина, в настоящее время участвует в работе над спектаклем "Мадам Рубинштейн" в этом театре. "Когда я смотрю его спектакли, я слышу его творческий голос", - отметила она. В свою очередь Обрезков, принимая награду, назвал театр домом, семьей.

Почетный знак Райкину вручил Писарев. "Провозглашенный Александром Таировым театр эмоционально насыщенных форм, если кто и воплотил, так это Константин Аркадьевич и его ученики, и театр "Сатирикон", - сказал Писарев, отмечая, что в затянувшей ситуации с отсутствием собственной сцены Райкин бережно, но упорно сохраняет уникальную художественную идею театра и его направление, это вызывает восхищение и преклонение.

Райкин рассказал, что не раз играл на сцене Театра Пушкина, а также любит приходить сюда как зритель. "Здесь прекрасные артисты, которых я очень люблю", - признался артист, добавив, что хотел бы, чтобы Писарев поставил спектакль в "Сатириконе". "Особенно ценно, когда мы друг друга ощущаем, знаем, болеем друг за друга, поддерживаем. Все-таки театр призван объединять людей", - подытожил худрук "Сатирикона".

О награде

Помимо церемонии награждения в этот день состоялся показ литературно-драматической композиции "Неотрепетированные чувства", в основу которой легли отрывки из дневников актрисы Алисы Коонен. Фрагменты, посвященные ее размышлениям о театральном мастерстве и повседневных заботах, прочитали Урсуляк, Антон Феоктистов и Андрей Кузичев.

Вручением знаков традиционно отмечается день рождения Камерного театра - предшественника Театра имени Пушкина. Камерный театр, созданный режиссером Александром Таировым и его женой и актрисой Алисой Коонен, был открыт 12 декабря (25 декабря по новому стилю) 1914 года в здании на Тверском бульваре, где сейчас расположен Театр имени Пушкина. Несколько лет назад был учрежден памятный знак Камерного театра. Традиционно награду получают выдающиеся деятели культуры, чье творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова.