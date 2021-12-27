Выставка о концлагере Шталаг XVIII-D в Словении пройдет в 2022 году в российских городах

МАРИБОР /Словения/, 27 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная бывшему концентрационному лагерю Шталаг XVIII-D (Stalag XVIII-D) в словенском городе Марибор, в котором из-за нечеловеческих условий содержания погибли более 5 тыс. советских военнопленных, пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге и Волгограде. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщил директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны Марибора Янез Уйчич.

По словам Уйчича, экспозиция о концлагере Stalag XVIII-D, которую в мае текущего года открыли в Музее Победы в Москве, в 2022 году будет также представлена в Санкт-Петербурге и Волгограде. "Совместно с Музеем Победы в следующем году планируется реализовать два проекта. Первый представляет из себя выставку, где будут размещены изображения знаменитых борцов против фашизма и за свободу, в том числе партизан из разных стран, включая бывшую Югославию. Студенты напишут рассказы о героях войны, и в конце года мы отберем самые интересные истории и выставим их в нашем музее. Другой проект - некая "Школа истории", где в течение недели мы будем делиться знаниями об истории с молодыми студентами и выпускниками", - добавил Уйчич.

17 декабря Музей народного освобождения города Марибор в Словении и Международный исследовательский центр Второй мировой войны Марибора подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Как сообщил корреспонденту ТАСС директор центра Янез Уйчич, речь идет о взаимодействии в научно-исследовательской и педагогической сферах.