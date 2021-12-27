Театр "Ленком Марка Захарова" стал лауреатом премии Brand Awards 2021

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" получил награду Brand Awards в номинации "Лучшая молодая труппа для воспитания молодого поколения", сообщили ТАСС в понедельник в театре.

"Для нас большая честь получить эту награду. И раз уж наша церемония называется Brand Awards, спешу заметить, что "Ленком Марка Захарова" - это бренд. Огромное спасибо Марку Борисовичу Варшаверу, директору театра "Ленком Марка Захарова", за предоставленную возможность выступать на легендарной сцене с замечательными партнерами, народными артистами и талантливыми коллегами", - привели в театре высказывания актера труппы Станислава Тикунова на церемонии.

На церемонии вручения премии присутствовали представители нового поколения "Ленкома". Помимо Тикунова, это были Александра Волкова и Сергей Пиотровский. Они заняты в спектаклях "Юнона и Авось", "Королевские игры", "Tout paye, или все оплачено", "Вечный обманщик", "Доходное место", "Поминальная молитва" и др. Также гостями церемонии стали известные бизнесмены, политики, модельеры и деятели шоу-бизнеса.

В театре "Ленком Марка Захарова" играют более 50 молодых актеров и еще более 40 опытных артистов, в том числе Александр Збруев, Виктор Раков, Олеся Железняк, Андрей Соколов и др. В 2022 году театру исполняется 95 лет.