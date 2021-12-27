Худрук Театра Сатиры и "Прогресс сцены Армена Джигарханяна" допустил слияние двух театров

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра Сатиры и театра "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" Сергей Газаров заявил, что вероятность слияния двух театров высока и будет полезна для их развития.

"Высока, высока", - сказал он в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос журналиста о перспективе слияния двух столичных театров.

"Я считаю, что если это случится, это будет очень правильно. Это будет с огромной пользой для двух театров: и для Театра Джигарханяна, и для Театра Сатиры, потому что и тот, и другой нуждается в новой крови, новом всплеске", - отметил Газаров.

8 декабря 2020 года Сергей Газаров стал новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. В сентябре 2021 года на пресс-конференции в ТАСС он заявил, что театр теперь будет носить название "Прогресс сцена Армена Джигарханяна". 13 октября этого года Газаров также возглавил Театр Сатиры.