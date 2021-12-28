Сборник фольклора мыскаменских ненцев издали на Ямале

ТАСС, 28 декабря. Научный центр изучения Арктики издал сборник фольклора мыскаменских ненцев в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Каждое произведение сборника переведено на русский и английский языки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Научный центр изучения Арктики проводит работу по наполнению электронного фольклорного фонда. Это необходимо для сохранения, изучения, использования и популяризации произведений устного народного творчества коренных малочисленных народов Севера.

"В него [сборник] вошли сказки, загадки, пословицы, поговорки и анекдоты, собранные жительницей поселка Новый Порт Ямальского района Ниной Яптик в 1996 году. В печать с переводом на русский и английские языки их подготовили кандидат филологических наук Роза Лаптандер из Института этнологии Гамбургского университета (Германия) и научный сотрудник сектора культурной антропологии Научного центра изучения Арктики Стэлла Раздымаха. Издание предназначено для фольклористов, этнографов, культурологов, краеведов и всех, кто интересуется устным творчеством народов Севера", - говорится в сообщении.

В книге представлены сканы оригинальных рукописных тетрадей Нины Яптик и отредактированные тексты произведений в соответствии с действующими правилами ненецкой орфографии. "Сделанные в тундре записи отражают особенности речи мыскаменских ненцев, отличные от норм письменного ненецкого языка. При грамматической и стилистической обработке текстов уникальность речи сказителей утрачивается", - цитирует пресс-служба Раздымаху.

Новый сборник стал третьим по счету из серии "Фольклор ямальских ненцев". Ранее Научным центром изучения Арктики были опубликованы произведения устного народного творчества ямальских и сеяхинских ненцев.

Мыс Каменный - село в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, расположено на западе Обской губы. Основное население - русские и коренные жители - ненцы.