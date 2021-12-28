Музей блокады Ленинграда представил икону "Святой благоверный князь Александр Невский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда во вторник открыл выставку одного экспоната, вниманию публики представлена пережившая блокаду икона "Святой благоверный князь Александр Невский".

"Мы считаем достаточно символичным, что эта икона пришла в качестве возможного покровителя и в наш музей, потому что такой иконы в нашей коллекции еще не было. Наиболее важным для нас является то, что эта икона имеет блокадную историю", - сказала журналистам на церемонии открытия директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.

Долгое время она хранилась в одной пережившей блокаду ленинградской семье. Икону им оставила соседка перед своим отъездом в эвакуацию из осажденного города, но уезжала она в тяжелом состоянии и вернуться ей было не суждено. Семья все это время хранила лик святого как реликвию, а в годы блокады брала икону с собой в бомбоубежище во время авиационных налетов. Символично, что икона Александра Невского, небесного покровителя и защитника Санкт-Петербурга, так и не покинула тогда город, а теперь, в год 800-летия со дня рождения князя была передана в дар Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда.

"Нужно сказать, что икон, посвященных Александру Невскому, крайне мало. Это очень редкий случай когда <...> такая икона, еще и в год 800-летия со дня рождения Александра Невского. <...> Нам было интересно мнение специалистов по поводу датировки этой иконы и ее ценности, поэтому мы пригласили эксперта из Русского музея, крупнейшего специалиста по иконописи, который, посмотрев эту икону, сразу определил, что это очень ценная икона, что она написана в конце XIX века", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС главный хранитель Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Харлашова.

"Для того, чтобы икона была выставлена именно в год 800-летия со дня рождения Александра Невского, нужна была хотя бы незначительная реставрация, чтобы у нее был экспозиционный вид, потому что киот был вообще в очень плохом состоянии. Поэтому мы обратились в академию Штиглица, благо что это соседний дом с нами. Пришли два специалиста, один по реставрации икон, другой по реставрации рам, в Мухинском училище провели незначительную реставрацию иконы, более значительная реставрация еще впереди", - добавила она.

Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, князя Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северных землях поморов. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь.