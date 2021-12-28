"Прогресс сцену Армена Джигарханяна" присоединили к Театру сатиры

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" присоединена к Театру сатиры. Руководить объединенным театром будет режиссер Сергей Газаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Газаров до настоящего времени был художественным руководителем Театра сатиры и театра "Прогресс сцена Армена Джигарханяна".

"28 декабря приказом департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры", - говорится в сообщении.