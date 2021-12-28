У Театра сатиры будет четыре сцены

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры после присоединения "Прогресс сцены Армена Джигарханяна" будет иметь четыре сцены, сообщила ТАСС PR-директор присоединенного театра Ксения Великина.

"Скорее всего, название останется прежним. Теперь у Театра сатиры будет филиал и еще две сцены. Всего будет четыре сцены: Основная, Малая - под названием "Чердак сатиры", "Прогресс сцена" и Малая сцена на Спортивной", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" станет филиалом Театра сатиры. Планы объединенного театра будут объявлены 30 декабря на сборе труппы, на котором соберутся два коллектива.

Как сообщил портал мэра Москвы, 28 декабря приказом департамента культуры города "Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры", руководить объединенным театром будет Сергей Газаров. Газаров до настоящего времени был художественным руководителем Театра сатиры и театра "Прогресс сцена Армена Джигарханяна".