В Капотне открылась фотовыставка "Атлас Капотни"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка "Атлас Капотни" открылась в среду на набережной Москвы-реки в Капотне, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"29 декабря в парке на набережной Москвы-реки в Капотне открылась выставка "Атлас Капотни", которая посвящена природе, истории и традициям района. "Атлас Капотни" - выставка-сателлит проекта Музея Москвы "Москвы без окраин. Капотня", - рассказал собеседник агентства.

Стенды с фотографиями и короткими текстами расскажут о жизни в Капотне с самых разных точек зрения. Одна часть экспозиции предлагает внимательно вглядеться в мир существ, которые обитают совсем рядом.

"На 15 стендах представлены макроснимки героев природы. Их можно встретить в Капотне и других районах Москвы. Каждый из них адаптировался к городской среде и стал важной частью экологической реальности нашего города. Автор снимков - Виктор Лягушкин, постоянный фотограф National Geographic, амбассадор Nikon", - рассказал собеседник агентства.

Вторая часть выставки расскажет о районе с точки зрения памяти места - это истории о том, чем живут и гордятся жители.

"История района - это не просто сухие факты, а события и действия, которые происходили и происходят в нем каждый день. Занятия жителей Капотни рассказывают о прошлом и настоящем, о повседневности и больших достижениях", - рассказали в пресс-службе учреждения.

О проекте

"Москва без окраин" - проект Музея Москвы, посвященный локальной идентичности городских районов. Героем каждого выставочного сезона выбирается один из районов Москвы, изучением и репрезентацией которого команда музея занимается вместе с местными жителями, экспертами и художниками. Итогом исследовательской работы становится выставка, где воспоминания горожан, семейные фотографии и предметы быта соседствуют с экспонатами из музейных коллекций, архивными и библиотечными материалами, а также специально созданными для проекта произведениями современного искусства.