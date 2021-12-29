Казань выиграла право на проведение III Слета институций современного искусства

КАЗАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Казань примет третий Слет институций современного искусства - ежегодное мероприятие для сотрудников учреждений культуры из России и стран ближнего зарубежья, инициированное Музеем современного искусства "Гараж". Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь помощника президента Республики Татарстан Диляра Галеева.

"Мы будем рады познакомить коллег из других регионов с нашими местными командами и экспертами, чтобы они рассказали о художественной жизни республики, а главное - обменялись опытом. С нетерпением ждем лета 2022 года и встречи с арт-менеджерами, кураторами, продюсерами и другими профессионалами своего дела со всей России!", - цитирует пресс-секретарь помощника президента республики Наталию Фишман-Бекмамбетову.

Программу мероприятия 2022 года сформирует команда музея "Гараж" совместно с соорганизаторами и экспертами культурной индустрии Татарстана.

"Идея Слета заключается в том, чтобы познакомить представителей профессионального сообщества из разных регионов друг с другом, наладить взаимодействие между локальными учреждениями культуры и включить в повестку местных органов власти современное искусство", - отмечает директор музея "Гараж" Антон Белов.

Проведение события в Казани - инициатива Фишман-Бекмамбетовой и Фонда "Институт развития городов Республики Татарстан". Столицу региона выбрали местом проведения слета за логистическую доступность, наличие развитой инфраструктуры и большое количество учреждений культуры.

Первый Слет институций современного искусства прошел в 2020 году в онлайн-формате. В 2021 году мероприятие состоялось в Самаре и объединило более 200 профессионалов. Прием заявок на участие в третьем Слете будет открыт в январе. В основе мероприятия лежит несколько принципов: он проводится за пределами Москвы и Петербурга, каждое событие осуществляется в партнерстве с местными учреждениями культуры и органами власти, программа мероприятия формируется на основании запросов участников.

О музее "Гараж"

"Гараж" основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Наравне с выставочной деятельностью музей собирает и хранит архив по истории российского современного искусства, публикует книги по широкому кругу вопросов современной культуры, проводит кинопоказы и лекции и реализует долгосрочные программы по поддержке художников и нестоличных художественных институций.