В Москве прием заявок на получение грантов для кинематографистов начнется с 1 января

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Конкурс на получения грантов для кинематографистов пройдет в Москве. Подать заявки можно будет с 1 января по 31 марта 2022 года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Специальные гранты для кинематографистов город выделяет не первый год. В новом году правительство Москвы продолжит поддерживать проекты, продвигающие образ столицы в кино. Прием заявок откроется 1 января и продлится до 31 марта", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Ключевое условие для получения поддержки - картины должны включать планы узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую, архитектурную и культурную самобытность города. Необходимо, чтобы данные эпизоды составляли не менее 10% общего хронометража.

"Заявки принимаются от российских кинопроизводителей, фильмы которых имеют прокатное удостоверение, оформленное в установленном порядке. При этом заявленные картины должны выйти в прокат не ранее 1 января 2021 года и соответствовать показателям по численности аудитории в кинотеатрах - не менее 10 тыс. зрителей для полнометражных фильмов и не менее 3 тыс. для короткометражных работ. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте "Москино", - говорится в сообщении.

О конкурсе

Решение о поддержке кинокомпаний, снимающих фильмы в столице, принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2019 году после встречи с кинематографистами. Соответствующее постановление было подписано 26 ноября 2019 года. С тех пор гранты получили 12 фильмов, среди которых "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Вторжение" Федора Бондарчука и "На острие" Эдуарда Бордукова.

Отдельно гранты предусмотрены для анимационных студий столицы. Один из них предоставляется производителям коммерческой анимации. В 2021 году определены 14 получателей выплат. Им одобрена поддержка на общую сумму около 84 млн рублей. До 24 декабря продолжался прием заявок на гранты для создателей некоммерческой авторской анимации, получивших награды на профильных конкурсах и фестивалях. Итоги по ним будут подведены позднее.