Умер народный художник Белоруссии Василий Шарангович

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Народный художник Белоруссии, лауреат Государственной премии республики Василий Шарангович умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил в пятницу белорусский телеканал ОНТ (Общенациональное телевидение) со ссылкой на родных художника.

По данным телеканала, несколько дней назад умерла супруга Шаранговича, сам художник не дожил до своего 83-летия пару недель.

Шарангович родился 14 января 1939 года, в 1966 году закончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1997 по 2009 год в качестве ректора возглавлял данный вуз, который был переименован в Белорусскую академию искусств.

Начинал свою творческую деятельность с серии линогравюр по мотивам произведений классика белорусской литературы Янки Купалы. Кроме графики, в творческом наследии художника акварельные пейзажи и исторические портреты. Шарангович сделал иллюстрации к более, чем 70 книжным изданиям. Его произведения экспонируются в Национальном художественном музее Беларуси, Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и Музее современного изобразительного искусства, директором которого Шарангович являлся долгое время.

Как сообщило агентство БелТА, прощание с народным художником пройдет 3 января в Минске в Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа, он будет похоронен на Восточном кладбище в Минске.