В Петербурге стартует мультижанровый фестиваль VOLKOV ManiFEST

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Восьмой фестиваль VOLKOV ManiFESТ контрабасиста, композитора и импровизатора Владимира Волкова открывается в понедельник в Санкт-Петербурге. В течение пяти дней мультижанровый праздник будет проходить в концертном зале "Яани кирик".

"Программа будет разнообразна, каждый день представлен каким-то новым жанром, что лежит в основе всего нашего проекта, в котором участвуют выдающиеся мастера", - сказал журналистам художественный руководитель фестиваля Владимир Волков, интересы которого охватывают фри-джаз, арт-рок, минимализм, барокко, театр, кино. В новой программе отведено место и театральному перформансу, и джазу, и фолку.

В первый вечер будет представлена неофольклорная программа, которую откроет трио Аркадия Шилклопера (валторна, альпийский рог и флюгельгорн), Сергея Старостина (голос и народные инструменты) и Владимира Волкова (контрабас). На этом же вечере прозвучит премьера ансамбля Novoselie - "Мистерия к Рождеству" Руста Позюмского. В исполнении примет участие детский хор "Аврора" под руководством Анастасии Беляевой

Импровизации, основанные на этнических ритмах, войдут в программу "День Fгее и джаза", где выступит трио Евгения Стригалева, Владимира Волкова и Петра Ившина. Здесь же прозвучат французские песни 50-60-х годов авторства одной из самых ярких артистических личностей XX века - Бориса Виана.

В программе "День перформанса и романса" Владимир Волков и Павел Семченко исполнят "Собственноручное посмертное сочинение доктора Иоганна Фауста 20 411 слов". Автор текста - актер Театра АХЕ Максим Исаев. Романсы Александра Даргомыжского предстанут в джазовых вариациях Андрея Кондакова, Вячеслава Гайворонского и Владимира Волкова. Стихи, на которые написаны эти романсы, прочтет актриса МДТ - Театра Европы Екатерина Тарасова.

В заключительный фестивальный день, 7 января, в ресторане Social club будет представлена программа "Слушай, Петербург". Музыканты сыграют оригинальные версии известных песен, написанных в Ленинграде композиторами, ставшими классиками XX века.