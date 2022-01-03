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Археологический музей Афин передал Музею Акрополя 10 фрагментов из храма Парфенон

По данным Минкульта Греции, эти фрагменты максимальной высотой 32 см хранились в запасниках Национального археологического музея Афин
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис Юрий Малинов/ТАСС
Описание
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
© Юрий Малинов/ТАСС

АФИНЫ, 3 января. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Национальный археологический музей Афин передал Музею Акрополя 10 мраморных фрагментов украшения храма Парфенон, которые хранились в его коллекции. Церемония передачи в дар фрагментов декоративной композиции храма прошла в понедельник в Музее Акрополя в присутствии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и министра культуры и спорта Лины Мендони, сообщает корреспондент ТАСС.

По данным Минкульта Греции, эти фрагменты максимальной высотой 32 см хранились в запасниках Национального археологического музея Афин, где они были обнаружены и идентифицированы археологом Йоргосом Деспинисом, ведущим исследователем древнегреческой скульптуры. Речь идет о фрагментах фриза, метоп и фронтонов Парфенона. Во время церемонии два мраморных фрагмента были помещены на свои места в оригинальных частях фриза, который демонстрируется в Музее Акрополя.

Одна из них - верхняя часть головы юноши, который изображен участвующим в Панафинейском шествии во время празднеств в античных Афинах, проводившихся в честь покровительницы города богини Афины. Другой фрагмент, водруженный на свое место, также является осколком части фриза, изображающего участника Панафинейского шествия. Остальные восемь фрагментов были временно помещены в специальную стеклянную витрину в зале скульптур Парфенона, откуда их позднее извлекут для дальнейшего изучения на предмет связи с другими частями скульптурного убранства великого храма.

Разграбление Парфенона британским лордом

Министр культуры и спорта подчеркнула на церемонии, что роковой фигурой в истории разрушения и кражи ценностей из храма Парфенон и других памятников на афинском Акрополе был в ХIХ веке британский лорд Элгин. "Он разграбил Парфенон, храм Ники Аптерос (Ники Бескрылой), Пропилеи (парадный вход на Акрополь - прим. ТАСС), храм Эрехтейон, храм Гефеста в Древней Агоре, памятник Фрасиллу, насильственно сняв с них скульптуры и архитектурные элементы и нанеся непоправимый ущерб, - сказала Мендони. - Элгин, действуя как контрабандист, разграбил, вывез из Греции и, наконец, продал скульптуры из храма Парфенон Британскому музею, игнорируя прямые жалобы и решительные протесты выдающихся личностей того времени. Лорд Байрон выразил глубокую скорбь по поводу разрушения Парфенона Элгином в поэмах "Проклятие Минервы" и "Паломничество Чайльд Гарольда".

По словам министра культуры и спорта, борьба Греции за возвращение шедевров Парфенона началась почти сразу с образованием независимого греческого государства. "Наша позиция [в отношении возвращения украденных фрагментов] была с самого начала и остается общенациональной, единодушной, неизменной и ясной. Насильственное и разрушительное изъятие скульптур из Парфенона и их перенос из естественной среды противоречили действовавшим законам, здравому чувству справедливости и нравственности того времени, когда это было совершено. И сегодня они противоречат национальному и международному праву, международным соглашениям и конвенциям, а также общепринятым принципам и концепциям защиты культурного наследия", - подчеркнула Мендони.

Она сказала, что, в отличие от других разграбленных памятников, "скульптуры Парфенона являются органическими и неотъемлемыми элементами сложной архитектуры и художественного творчества, поскольку они составляют единое целое, имеют неделимое природное и эстетическое значение". По словам Мендони, требование Греции к Великобритании о возвращении шедевров Парфенона на родину приобрело международные масштабы. "На символическом уровне просьба Греции стала синонимом международного требования всеобщего уважения и защиты общего культурного наследия человечества", - сказала Мендони, подчеркнув, что недавнее обращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса к главе британского правительства Борису Джонсону по поводу необходимости возвращения скульптур Парфенона в Афины и их воссоединения в Музее Акрополя "имеет огромное значение".

Вывоз античных артефактов в Лондон

Бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин переправил в ХIХ веке в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатиду из портика храма Эрехтейон и ряд других бесценных фрагментов. То, что осталось у Греции, демонстрируется в открытом в 2009 году новом Музее Акрополя. Афины добиваются воссоединения всей скульптурной композиции Парфенона. Греческие власти неоднократно требовали от Лондона возвращения "коллекции Элгина" как неотъемлемой части национального достояния, но британская сторона отказывает в этом Греции.

В ходе визита в Лондон в ноябре прошлого года Мицотакис заявил греческим журналистам после встречи с главой британского правительства Борисом Джонсоном, что Греция будет методично настаивать на возврате Великобританией мраморных шедевров храма Парфенон.

Теги
Греция
Премьер Греции выразил надежду на возвращение Лондоном в Афины экспонатов храма Парфенон
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что передача этих фрагментов Национальным археологическим музеем Афин является "очень важным моментом для Греции, для Акрополя, для Музея Акрополя, для мировой культуры"
Премьер Греции выразил надежду на возвращение Лондоном в Афины экспонатов храма Парфенон
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