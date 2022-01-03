Археологический музей Афин передал Музею Акрополя 10 фрагментов из храма Парфенон

АФИНЫ, 3 января. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Национальный археологический музей Афин передал Музею Акрополя 10 мраморных фрагментов украшения храма Парфенон, которые хранились в его коллекции. Церемония передачи в дар фрагментов декоративной композиции храма прошла в понедельник в Музее Акрополя в присутствии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и министра культуры и спорта Лины Мендони, сообщает корреспондент ТАСС.

По данным Минкульта Греции, эти фрагменты максимальной высотой 32 см хранились в запасниках Национального археологического музея Афин, где они были обнаружены и идентифицированы археологом Йоргосом Деспинисом, ведущим исследователем древнегреческой скульптуры. Речь идет о фрагментах фриза, метоп и фронтонов Парфенона. Во время церемонии два мраморных фрагмента были помещены на свои места в оригинальных частях фриза, который демонстрируется в Музее Акрополя.

Одна из них - верхняя часть головы юноши, который изображен участвующим в Панафинейском шествии во время празднеств в античных Афинах, проводившихся в честь покровительницы города богини Афины. Другой фрагмент, водруженный на свое место, также является осколком части фриза, изображающего участника Панафинейского шествия. Остальные восемь фрагментов были временно помещены в специальную стеклянную витрину в зале скульптур Парфенона, откуда их позднее извлекут для дальнейшего изучения на предмет связи с другими частями скульптурного убранства великого храма.

Разграбление Парфенона британским лордом

Министр культуры и спорта подчеркнула на церемонии, что роковой фигурой в истории разрушения и кражи ценностей из храма Парфенон и других памятников на афинском Акрополе был в ХIХ веке британский лорд Элгин. "Он разграбил Парфенон, храм Ники Аптерос (Ники Бескрылой), Пропилеи (парадный вход на Акрополь - прим. ТАСС), храм Эрехтейон, храм Гефеста в Древней Агоре, памятник Фрасиллу, насильственно сняв с них скульптуры и архитектурные элементы и нанеся непоправимый ущерб, - сказала Мендони. - Элгин, действуя как контрабандист, разграбил, вывез из Греции и, наконец, продал скульптуры из храма Парфенон Британскому музею, игнорируя прямые жалобы и решительные протесты выдающихся личностей того времени. Лорд Байрон выразил глубокую скорбь по поводу разрушения Парфенона Элгином в поэмах "Проклятие Минервы" и "Паломничество Чайльд Гарольда".

По словам министра культуры и спорта, борьба Греции за возвращение шедевров Парфенона началась почти сразу с образованием независимого греческого государства. "Наша позиция [в отношении возвращения украденных фрагментов] была с самого начала и остается общенациональной, единодушной, неизменной и ясной. Насильственное и разрушительное изъятие скульптур из Парфенона и их перенос из естественной среды противоречили действовавшим законам, здравому чувству справедливости и нравственности того времени, когда это было совершено. И сегодня они противоречат национальному и международному праву, международным соглашениям и конвенциям, а также общепринятым принципам и концепциям защиты культурного наследия", - подчеркнула Мендони.

Она сказала, что, в отличие от других разграбленных памятников, "скульптуры Парфенона являются органическими и неотъемлемыми элементами сложной архитектуры и художественного творчества, поскольку они составляют единое целое, имеют неделимое природное и эстетическое значение". По словам Мендони, требование Греции к Великобритании о возвращении шедевров Парфенона на родину приобрело международные масштабы. "На символическом уровне просьба Греции стала синонимом международного требования всеобщего уважения и защиты общего культурного наследия человечества", - сказала Мендони, подчеркнув, что недавнее обращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса к главе британского правительства Борису Джонсону по поводу необходимости возвращения скульптур Парфенона в Афины и их воссоединения в Музее Акрополя "имеет огромное значение".

Вывоз античных артефактов в Лондон

Бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин переправил в ХIХ веке в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатиду из портика храма Эрехтейон и ряд других бесценных фрагментов. То, что осталось у Греции, демонстрируется в открытом в 2009 году новом Музее Акрополя. Афины добиваются воссоединения всей скульптурной композиции Парфенона. Греческие власти неоднократно требовали от Лондона возвращения "коллекции Элгина" как неотъемлемой части национального достояния, но британская сторона отказывает в этом Греции.

В ходе визита в Лондон в ноябре прошлого года Мицотакис заявил греческим журналистам после встречи с главой британского правительства Борисом Джонсоном, что Греция будет методично настаивать на возврате Великобританией мраморных шедевров храма Парфенон.