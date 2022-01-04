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Умер советский и российский актер театра и кино Владимир Городничев

Ему было 74 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Актер Ивановского драматического театра, киноактер Владимир Городничев, известный по фильму-сказке Владимира Грамматикова, умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила во вторник пресс-служба театра.

"3 января ушел из жизни наш артист Владимир Константинович Городничев. Актер классической театральной школы, ведущий мастер сцены. Всю свою жизнь он служил Ивановскому драматическому театру", - говорится в сообщении.

Городничев закончил ГИТИС в 1973 году, сразу был приглашен в Ивановский драматический театр. Городничев сыграл в спектаклях "Вишневый сад", "Последний срок", "Кому на Руси жить хорошо", "Зойкина квартира", "Король Лир" и многих других. Он снимался у Владимира Грамматикова в "Сказке о купеческой дочери и таинственном цветке", также запомнился зрителям ролью в советско-польском фильме "Люк".

"Многие годы Владимир Константинович успешно занимался педагогической деятельностью в Ивановском областном колледже культуры, где вел занятия по сценическому движению, включая фехтование. Являясь прямым учеником Аркадия Немировского, одного из основоположников Московской школы сценического боя и фехтования, Владимир Константинович обучал этому искусству своих студентов, являлся постановщиком "боевых" сцен в спектаклях театра", - уточняет пресс-служба.

Прощание с Городничевым пройдет 6 января в Иванове.

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